(Bloomberg) -- Un estudio extenso que examinó los resultados de más de 2 mil 600 pacientes encontró una tasa de mortalidad extraordinariamente alta del 88 por ciento entre los pacientes de COVID-19 en el área de la ciudad de Nueva York que tuvieron que ser colocados en ventiladores mecánicos para ayudarlos a respirar.

El estudio, publicado en el Journal of the American Medical Association, es una de las revisiones más grandes publicadas hasta la fecha de pacientes con COVID-19 hospitalizados en Estados Unidos.

Los investigadores examinaron los resultados de los pacientes con coronavirus que ingresaron entre el 1 de marzo y el 4 de abril a 12 hospitales en la ciudad de Nueva York y Long Island que forman parte del sistema Northwell Health.

En general, los investigadores informaron que 553 pacientes murieron, o 21 por ciento. Pero entre el 12 por ciento de los pacientes muy enfermos que necesitaban ventiladores para respirar, la tasa de mortalidad aumentó al 88 por ciento.

La tasa fue particularmente desalentadora para los pacientes mayores de 65 años que fueron colocados en una máquina respiratoria, y solo el 3 por ciento de esos pacientes sobrevivieron, según los resultados. Los hombres tenían una tasa de mortalidad más alta que las mujeres.

“Los resultados de las altas tasas de mortalidad entre los pacientes ventilados son similares a los informes de series de casos más pequeños de pacientes críticos en Estados Unidos”, escribieron los autores en el documento.

Sin medicamentos probados, los ventiladores son una de las opciones de acceso para las unidades de cuidados intensivos y los médicos de cuidados críticos en el trabajo con casos graves de neumonía por COVID-19. Pero hay informes crecientes de que pocos pacientes que usan las máquinas pueden recuperarse. Como resultado, algunos médicos cuestionan su uso en pacientes con COVID-19 y han estado tratando de encontrar métodos para mantener a los pacientes con coronavirus fuera de ellos cuando sea posible.

La tasa de mortalidad en el estudio puede no representar la imagen final que emerge. Esto se debe a que el estudio solo incluyó pacientes para los que se conoce un resultado definitivo: aquellos que murieron o fueron dados de alta. No incluía pacientes que todavía estaban siendo tratados en hospitales. Los datos de resultados estaban disponibles para solo 2 mil 634 de 5 mil 700 pacientes ingresados ​​durante el periodo de estudio.

Los investigadores de Northwell Health que participaron en el estudio dijeron que estaban al tanto del debate sobre cuándo usar la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19, pero señalaron que la naturaleza observacional del estudio hizo imposible sacar conclusiones sobre la mejor manera de usar los ventiladores en pacientes con coronavirus.

“Solo estamos informando observaciones en este informe”, dijo Karina Davidson, vicepresidenta senior de investigación de Northwell Health. “Por lo tanto, no podemos decir que, si se hubiera retenido la ventilación mecánica de estos pacientes, habría habido una tasa de supervivencia diferente”.

