Pocos minutos después de conocerlo en su hogar adoptivo hace dos semanas, sabíamos que era perfecto. Y lo ha sido. Ya me ha ayudado a cerrar los ciclos sobre las muertes de mi padre y Surfer. Su presencia también me dio consuelo, cuando el COVID-19 se llevó hace poco a uno de los mejores periodistas de The Associated Press, a mi antiguo colega Nick Jesdanun.