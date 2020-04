(Bloomberg) -- El coronavirus alcanzó otro hito desalentador al llegar a los 2 millones de casos en todo el mundo. El virus tardó aproximadamente cuatro meses en infectar a 1 millón de personas y solo 12 días en duplicar esa cifra.

El partido del presidente surcoreano, Moon Jae-in, logró una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias, indicando a los líderes mundiales que una fuerte respuesta al virus puede traducirse en votos. China informó 46 nuevos casos y ninguna muerte adicional durante la jornada de negociación en Asia, aunque Singapur informó de su mayor incremento diario de infecciones por una oleada entre trabajadores extranjeros de bajos salarios que viven en residencias.

El presidente Donald Trump dijo que los datos sugerían que EE.UU. había alcanzado un pico en nuevos casos. El país informó datos económicos pésimos y United Airlines advirtió a los empleados de tiempos difíciles. En Europa, Italia informó la menor cifra de nuevas infecciones en cuatro semanas y media, y la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que permitiría que algunas tiendas más pequeñas reabran la próxima semana.

Avances importantes

Seguimiento de virus: casos alcanzan los 2 millones; muertes superan las 134.00. Fallecimientos en EE.UU. superan los 30.000, según Johns Hopkins

Los casos en Alemania suben por primera vez en una semana

Indonesia podría sufrir un impacto de US$10.000 millones en el sector del turismo

Cathay Pacific operará a un 3% de la capacidad de pasajeros en abril y mayo

Jornada de llamadas maratoniana de Trump con líderes ejecutivos sobre cómo reabrir economía de EE.UU.

Trabajadores migrantes de la India podrían evitar ciudades después del cierre

Casos en Alemania suben por primera vez en una semana (1:27 pm HK)

El país registró 2.543 infecciones nuevas, con un total de 134.753, según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. La cifra de víctimas mortales aumentó en 309 a 3.804.

“La epidemia no ha desaparecido”, dijo el ministro de Cancillería, Helge Braun, en una entrevista con ARD TV. “La hemos frenado masivamente y ese es un gran logro para la gente en Alemania, y por ello tenemos que dar pasos muy, muy pequeños en lo que respecta a abrir las actividades nuevamente”.

Indonesia podría sufrir un impacto de US$10.000 millones en el sector del turismo (1:20 pm HK)

La industria turística de la nación del sudeste asiático podría sufrir una pérdida de más de US$10.000 millones este año, ya que el virus paraliza la industria de los viajes aéreos y el ocio, dijo Wishnutama Kusubandio, ministro de Turismo y Economía Recreativa. La cifra de turistas extranjeros podría caer a 5 millones, frente a los más de 16 millones del año pasado, dijo, y las autoridades están preparando una red de seguridad social para los trabajadores del turismo y un estímulo para las empresas de la industria.

Cathay operará al 3% de la capacidad de pasajeros en abril y mayo (12:23 pm HK)

Cathay Pacific Airways Ltd., de Hong Kong, operará un programa mínimo de vuelos de pasajeros equivalente a solo el 3% de su capacidad habitual en abril y mayo, un poco menos que lo anunciado el mes pasado. El tráfico de pasajeros de la aerolínea en marzo cayó un 90%, según un comunicado de la bolsa de valores. Ha ido agregando más vuelos de carga para apoyar las cadenas de suministro mundiales.

Turquía aprueba ley que permite apoyo de fondo soberano a la economía (12:08 pm HK)

Turquía permitió que su fondo de riqueza soberana asumiera el control de empresas privadas en dificultades como parte de una serie de medidas económicas para ayudar a la mayor economía de Oriente Medio a sobrevivir al virus. La legislación sienta las bases para lo que podría ser una gran transformación de la política por parte del Gobierno de Turquía para recuperar el control de partes de la economía después de la pandemia.

United se prepara para demanda de viajes de “prácticamente cero” tras ayuda (11:11 am HK)

United Airlines Holdings Inc. ha advertido a los empleados de tiempos difíciles y posibles recortes de nómina a largo plazo a pesar de miles de millones de dólares en asistencia a los contribuyentes. Introducirá más recortes en su programa de vuelos en mayo, con medidas similares para junio. “La demanda de viajes es prácticamente cero y no muestra señales de mejora en el corto plazo”, escribieron el líder ejecutivo Oscar Muñoz y el presidente Scott Kirby en un mensaje a los empleados.

La FDA cambia su postura de Covid-19 sobre el vapeo y el impacto del tabaquismo (10:22 am HK)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. modificó su postura sobre el virus y el vapeo, diciendo que se desconocían los riesgos para la enfermedad, y dijo que fumar podría llevar a peores resultados. “El uso de cigarrillos electrónicos puede exponer los pulmones a productos químicos tóxicos, pero no se sabe si esas exposiciones aumentan el riesgo de Covid-19”, dijo, respondiendo a una pregunta de Bloomberg News. La agencia había dicho a finales del mes pasado que los vapeadores y los fumadores con afecciones de salud subyacentes podrían tener un mayor riesgo de complicaciones.

Australia suma empleos inesperadamente en medio de virus (9:39 am HK)

El incremento probablemente fue resultado de la contratación en supermercados y cadenas de suministro asociadas para ayudar con el aumento del gasto antes de las medidas de aislamiento por el virus, lo que contradice las expectativas de la mayoría de los economistas.

China no registra nuevas muertes (8:41 am HK)

China dijo que registró 46 casos adicionales de coronavirus el miércoles, de los cuales 34 fueron importados y no hubo nuevas muertes por la enfermedad, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud del país. Informó de 64 casos llamados asintomáticos.

China tenía 1.032 casos de coronavirus asintomáticos bajo observación médica hasta el 15 de abril. En total, el país, donde el virus surgió por primera vez a fines del año pasado, tiene 82.341 casos confirmados. Su cifra de fallecidos es de 3.342.

Infecciones en residencias elevan casos de Singapur a un récord (8:22 am HK)

Singapur informó el miércoles su mayor incremento diario de casos de coronavirus por una oleada de infecciones entre los trabajadores extranjeros de bajos salarios alojados en residencias. Las autoridades dijeron que se confirmaron 447 casos adicionales, lo que eleva el total a 3.699 en el país. De los nuevos casos, más de 400 infecciones, aproximadamente el 90%, están vinculadas a instalaciones que acogen a trabajadores migrantes en espacios cerrados, según un comunicado del Gobierno.

FMI prevé estancamiento de crecimiento de Asia Pacífico en 2020 (8:02 am HK)

El crecimiento económico en la región de Asia Pacífico probablemente se paralizará este año, algo que no ha sucedido en los últimos 60 años, según el Fondo Monetario Internacional. El impacto económico del coronavirus probablemente será mucho peor que otras crisis, según las perspectivas del FMI.

Royal Caribbean recorta más de 1.300 empleos en EE.UU. (7:47 am HK)

Royal Caribbean Cruises Ltd. recortará más de 1.300 empleos en EE.UU. ya que la pandemia de coronavirus ha forzado al sector a frenar sus operaciones. Las reducciones ascienden a aproximadamente el 26% de los más de 5.000 trabajadores estadounidenses de la compañía, dijo Royal Caribbean. La mayoría de los recortes son permanentes, según una persona con conocimiento del asunto que pidió que no se revelara su identidad ya que son decisiones laborales delicadas.

Partido de presidente de Corea del Sur logra victoria aplastante (7:42 am HK)

El partido del presidente surcoreano, Moon Jae-in, logró una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias, lo que indica a los líderes mundiales que una fuerte respuesta al virus puede traducirse en votos.

El país reveló el jueves un segundo presupuesto adicional por valor de 7,6 billones de wones (US$6.200 millones) para pagar las donaciones en efectivo de emergencia a la población. Informó de 22 nuevos casos de virus en 24 horas, a un total de 10.613.

Trump dice que nuevas infecciones se estabilizan en algunas áreas (6:45 am HK)

Trump dijo que anunciará el jueves las pautas para relajar las reglas de confinamiento ya que el virus mostraba señales de estabilización en algunas partes del país. Los datos sugieren que EE.UU. “ha superado el pico” de nuevos casos”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Rose Garden. “Estos avances alentadores nos han puesto en una posición muy fuerte para finalizar las pautas para que los estados reanuden la actividad”.

Deborah Birx, una destacada experta en salud pública del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, respaldó su afirmación de que la práctica del distanciamiento social ha ayudado, pero enfatizó la cautela.

