SHOTLIST TURÍN, PIAMONTE, ITALIA13 DE ABRIL DE 2020FUENTE: REGIONE PIEMONTERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Paneo de arriba hacia abajo de médicos cubanos arribando2. Plano medio de un médico cubano con la bandera de su país3. Plano medio de médicos cubanos arribando4. Plano medio de un médico cubano TURÍN, PIAMONTE, ITALIA13 DE ABRIL DE 2020FUENTE: REGIONE PIEMONTE 5. Paneo de arriba hacia abajo Cuban doctor getting tested TURÍN, PIAMONTE, ITALIA13 DE ABRIL DE 2020FUENTE: REGIONE PIEMONTERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. SOUNDBITE 1 - Alberto Cirio, presidente de la región de Piamonte (hombre, Italian, 27 seg.): "Es emocionante dar la bienvenida a los 38 médicos cubanos que acaban de aterrizar aquí en Caselle. Desembarcaron de este avión y en unas pocas horas después de todos los controles, ya estarán desplegados en el sistema de salud de Piedmont para ayudar a nuestra región a enfrentar esta dura batalla, la batalla más grande después de la Segunda Guerra Mundial que nuestro Piamonte junto con Italia ha tenido que enfrentar" 7. SOUNDBITE 2 - José Carlos Rodriguez Ruiz, embajador de Cuba en Italia (hombre, italiano, 26 seg.): "Llegan con la intención de estar aquí tanto tiempo como las autoridades de Piamonte lo consideren útil. Vienen con su experiencia médica, su experiencia, pero sobre todo vienen con el corazón y la convicción de que ante esta epidemia global, Ante este desafío para todos, solo podemos trabajar juntos, debemos trabajar juntos" 8. Plano general de médicos en el aeropuerto y un letrero que dice "Bienvenidos a Torino, Gracias Cuba"9. Primer plano de un médico cubano10. Paneo de izquierda a derecha de médicos con una pancarta que expresa la solidaridad de Cuba11. Paneo de izquierda a derecha de médicos recibiendo la bienvenida