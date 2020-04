SHOTLIST CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ12 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa recorriendo la ciudad en papamóvil2. Plano general arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa recorriendo la ciudad en papamóvil3. Paneo de izquierda a derecha arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa recorriendo la ciudad en papamóvil4. Plano general arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa recorriendo la ciudad en papamóvil5. Primer plano arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa recorriendo la ciudad y dando bendición en papamóvil6. Plano medio arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa recorriendo la ciudad y dando bendición en papamóvil 7. SOUNDBITE 1 - Jose Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá (hombre, español, 9 seg.): "Cristo ha resucitado y en medio de esta pandemia, en medio de esta tiniebla, hay luz para la humanidad" 8. SOUNDBITE 2 - Amalia de Sovodka, fiel (mujer, 79 años, español, 3 seg.): "Solo con verlo yo se que me voy a aliviar ( de mis dolencias)." DAYTON, OHIO, ESTADOS UNIDOS12 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano general integrantes de iglesia en sus automóviles durante misa de Pascua10. Plano medio Pastor Bruce Jackson dando un sermón11. Primer plano integrantes de iglesia en sus automóviles durante misa de Pascua12. Plano medio hombre orando dentro de automóvil 13. SOUNDBITE 3 - Nick Brusky, integrante de iglesia First Grace (hombre, inglés, 12 seg.): "Reunirnos dentro de una iglesia probablemente no es lo más seguro justo ahora. Pero tampoco quiero descuidar el reunirme con mis hermanos así que me siento increíblemente bendecido" "Meeting inside a church building isn’t probably the safest thing to do right now. But I also don’t want to neglect meeting together with my brothers, so I feel incredibly blessed." RÍO DE JANEIRO, BRASIL12 DE ABRIL DE 2020FUENTE: SANCTUARY OF CHRIST THE REDEEMERRESTRICCIONES: NO RESALE 14. Imágenes aéreas padre Omar Raposo volando en helicóptero sobre Cristo Redentor ESTADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL12 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano medio arzobispo de Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta durante misa de Pascua16. Plano general estatua de Cristo Redentor iluminada en homenaje a personal de la salud17. Plano medio estatua de Cristo Redentor iluminada en homenaje a personal de la salud18. Plano medio estatua de Cristo Redentor iluminada en homenaje a personal de la salud