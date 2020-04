Roma, 10 Abr 2020 (AFP) - Sentados en un anfiteatro de un hospital de la periferia de Roma, una decena de médicos y enfermeros con mascarillas y batas blancas cierran los ojos y retienen la respiración, durante una sesión de relajación para el personal médico que lucha contra el coronavirus."Ahora, podéis espirar", lanza con voz suave la profesora Cinzia Niolu en el anfiteatro del hospital universitario de Tor Vergata, para dar término a la sesión destinada a estos sanitarios que se ocupan de pacientes en cuidados intensivos.Este instante de descanso de una hora, proporcionado para ayudarles afrontar la angustia relacionada con el virus, les permite evacuar la tensión acumulada."Los participantes están expuestos al objeto que les da miedo (...) y su nivel de ansiedad aumenta, por eso está previsto un momento de relajación", resume a la AFP la psiquiatra. Al inicio de la sesión, se entrega un cuestionario a cada participante: "¿Cuál es tu nivel de preocupación con respecto a la situación actual?", "¿Temes estar contaminado?", "¿Estás preocupado por tus familiares?", "¿La calidad del sueño se ha visto afectada?". Después, cada uno puede hablar para compartir su vivencia.En la última fila del anfiteatro con butacas de color azul, la enfermera Emanuela Bertinelli, cuya expresiva mirada emerge por encima de la mascarilla, se pregunta: "¿Cómo vamos a vivir mañana? Es mi mayor miedo, la incertidumbre sobre el futuro. Es algo que llevo mal. Pues no hay ninguna certeza, no se sabe si va a terminar ni cuándo". - Russell Crowe - Emanuela está también angustiada ante la posible reducción progresiva de las medidas de confinamiento en la península: "Todos van a empezar a salir, porque la gente es así, y van a volver a contagiarse entre ellos, y por segunda vez, seremos nosotros (el personal sanitario) los que deberemos quedarnos aquí a hacer nuestro trabajo, a correr el riesgo de enfermar, a estar separados de nuestras familias".Se siente aliviada por poder hablar durante esta sesión, corta pero intensa, que permite "afrontar situaciones de crisis y estresantes, como la pandemia de COVID-19", explica el organizador, el profesor Alberto Siracusano, director del departamento de psiquiatría y de psicología clínica del hospital Tor Vergata.En la pantalla del anfiteatro se proyectan algunas imágenes que simbolizan la resistencia: el actor Russel Crowe en su papel de "Gladiador" y un polluelo que enfrenta valientemente una tormenta de nieve.Para el profesor Siracusano, esta técnica de "análisis psicológico colectivo"", usada a menudo en escenarios de guerra o durante catástrofes naturales como terremotos, permite "aumentar la resiliencia individual y la resiliencia de grupo" ante una crisis sin precedentes, que ya ha causado mas de 18.000 muertos en Italia."No debemos temerle al miedo, debemos enfrentarlo", insiste este profesor, vestido con una elegante corbata fina.Pese a su bagaje universitario, Siracusano reconoce que él mismo no escapa a la psicosis colectiva, y enumera las causas del estrés reinante: "los cambios de costumbres, del ritmo de vida, de los horarios, el contacto con los demás, el hecho de estar separados, no poder estar juntos los unos con los otros...".¿Hasta el punto de tener pesadillas? "Puedo decir que la verdadera pesadilla empieza cuando me despierto", confiesa. "Durante el sueño, personalmente, estoy tranquilo", dice, sonriente.glr-sl/ng/ob/bc/es -------------------------------------------------------------