Actualiza con nuevos balances, confinamiento en Moscu y Lagos, declaraciones de Bolsonaro, de asesor de Trump y de autoridades sanitarias británicas ///Madrid, 29 Mar 2020 (AFP) - Los decesos por el coronavirus superaron este domingo los 33.000 en todo el mundo, de ellos más de la mitad solo en Italia y España, y Estados Unidos ya suma más de 132.000 infectados, mientras Moscú y la megalópolis nigeriana de Lagos decretaron el confinamiento de la población para tratar de romper la cadena de contagios.En las últimas 24 horas 838 personas murieron en España, con lo que el total de fallecidos supera los 6.500 de los más de 78.000 infectados diagnosticados, aunque el número real sería mucho mayor.Aunque el balance diario siga siendo desolador, desde el miércoles, el crecimiento de fallecidos se desacelera pasando del 27% más en un día al 14,7% del domingo."La evolución parece que se ha estabilizado, parece que incluso está empezado a descender", dijo Fernando Simón, director del centro de emergencias sanitarias, dependiente del ministerio de Sanidad.El gobierno de Pedro Sánchez endureció el confinamiento impuesto el 14 de marzo y a partir del lunes y por dos semanas se detendrán todas las actividades no esenciales. - ¿La luz al final del túnel? - Al igual que en España, en Italia, el país con más fallecidos (10.779 y 97.689 infectados), también la progresión seguía desacelerándose tímidamente este domingo, por tercer día consecutivo."Desgraciadamente hoy registramos 756 nuevos decesos", anunció el jefe de Protección Civil Angelo Borreli, y 13.030 personas curadas.Las autoridades italianas se aferran al descenso de casos positivos y al de nuevos hospitalizados para pensar que se está doblegando la curva. En las últimas 24 horas hubo 5.217 nuevos casos, un alza en desaceleración de 5,6% menos, que se suman a las del 6,9% y el 7,4% del sábado y del viernes."En todos los servicios de urgencias se ha reducido" la llegada de pacientes, afirmó Giulio Gallera, jefe de salud de Lombardía, la región más golpeada.Este domingo, el Papa se unió a la ONU y pidió una tregua inmediata en todos los conflictos del mundo para proteger a los civiles más vulnerables ante la pandemia.Desde el comienzo se contabilizaron más de 697.000 casos de contagio en 183 países o territorios. En este momento, se calcula que más de 3.300 millones de personas en todo el mundo están confinadas. - Seis meses para recobrar la normalidad - En el Reino Unido, donde hasta el primer ministro Boris Johnson y el príncipe Carlos están infectados, podría demorar hasta seis meses o más en recuperar la normalidad, advirtieron las autoridades sanitarias.Con 1.228 muertos y casi 20.000 infectados, las autoridades británicas impusieron el lunes confinamiento de tres semanas a la población."Podremos, esperemos, adaptar de manera progresiva algunas medidas de distanciamiento social y volver de manera progresiva a la normalidad", dijo Jenny Harries, subjefa de los servicios sanitarios británicos.En Francia, con 2.606 muertos (292 más en las últimas 24 horas), los días más difíciles parecen estar por venir. Ante la falta de plazas en cuidados intensivos, decenas de afectados graves han sido evacuados de la región nororiental hacia otros sectores de Francia o a países fronterizos como Alemania, Suiza y Luxemburgo.Al otro lado del Atlántico, la pandemia avanza a toda velocidad en Estados Unidos con más de 2.351 muertos, el doble que hace solo cuatro días. Hay además más de 132.000 positivos, la cifra más alta para un país en el mundo. El estado de Nueva York es el más afectado.Entre los fallecidos hay un bebé, una de las víctimas más jóvenes de esta enfermedad que en teoría no afecta con dureza a los niños.Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente Donald Trump, vaticinó que entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir en Estados Unidos y "millones" podrían contagiarse en "función de lo que vemos hoy".El presidente estadounidense Donald Trump planeó imponer una cuarentena en los estados más afectados, pero desistió y optó por que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la autoridad nacional de salud, pida "encarecidamente a los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut que eviten viajes no esenciales durante los próximos 14 días". - Bolsonaro desafia el aislamiento - Otro escéptico, el presidente brasileño Jair Bolsonaro contrarió las orientaciones de su ministerio de Salud paseando este domingo por Brasilia, acercándose a seguidores y reforzando su llamado de romper la cuarentena. "Brasil no puede parar", dijo a pesar del avance del coronavirus que ya cobró 114 muertes en el país. "Lo que he conversado con las personas es que quieren trabajar", añadió.Menos de 24 horas antes, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, había resaltado nuevamente la importancia del aislamiento social en la lucha contra la pandemia."Evitar los desplazamientos innecesarios" y que se la población se quede en casa y cumpla las recomendaciones de lavado de manos y distancia social, es lo que pidió en cambio el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, otro escéptico que ha virado su postura.América Latina cuenta con casi 14.000 contagios del virus y más de 280 muertos, según un recuento de la AFP con cifras oficiales.Entretanto tras días de zozobra, el crucero "Zaandam", con cuatro muertos a bordo y dos enfermos por COVID-19, podrá continuar su ruta hacia Estados Unidos, tras la autorización de las autoridades panameñas."Es muy difícil sostener la salud mental", contó el argentino Dante Leguizamón a la AFP en un mensaje de video grabado en su camarote del "Zaandam".En China, cuna de la pandemia, la situación parece estar bajo control, pero el país teme los casos "importados" y Wuhan, la ciudad donde todo empezó seguía sometiendo a los viajeros a severos controles.burs-bl/af/mb -------------------------------------------------------------