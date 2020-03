Bagley, un profesor de estudios internacionales, es coautor del libro “Drug Trafficking, Organized Crime and Violence in the Americas Today” (“Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy día”), publicado en 2015, entre otros. Ha comparecido ante el Congreso en el papel de experto y ha sido entrevistado por varias organizaciones de noticias, entre ellas The Associated Press.