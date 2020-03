SHOTLIST LANDERNEAU, FINISTÈRE, FRANCIA7 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de personas disfrazadas de pitufos avanzando en fila2. Plano medio de cuenta atrás 3. SOUNDBITE 1 - Isabelle, participante (mujer, francés, 8 seg.): "Nos hemos estado preparando durante un mes, nos hemos equipado en todas las tiendas locales y pensamos que un poco de alegría nos hace bien en este momento" "Ça fait un mois qu'on se prépare, on s'est équipé dans tous les commerces du coin et on s'est dit qu'un peu de légèreté en ce moment, ça fait du bien." 4. Plano medio de cuenta atrás5. Plano general de personas disfrazadas de pitufos avanzando LANDERNEAU, FINISTÈRE, FRANCIA7 DE MARZO DE 2020FUENTE: JEAN-LUC VINCENT / TWIZEORESTRICCIONES: NO RESALE 6. Imágenes aéreas de personas disfrazadas de pitufos LANDERNEAU, FINISTÈRE, FRANCIA7 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. SOUNDBITE 2 - Nicolas, participante (hombre, francés, 9 seg.): "Teníamos que seguir las reglas, tuvimos que buscar el disfraz, yo comencé con la camiseta, los pantalones, los zapatos. Fue una verdadera aventura pero lo hicimos, hoy estamos aquí, orgullosos de ser campeones del mundo" "On a dû regarder le règlement, on a dû chercher le costume, j'ai commencé par le tee-shirt, le pantalon, les chaussures, ça a été une vraie aventure, mais on l'a fait, on est là aujourd'hui, on est fier d'être champion du monde." 8. Paneo de izquierda a derecha de las celebraciones tras alcanzar el récord9. Plano general de un grupo de pitufos celebrando10. Plano medio de un grupo de pitufos celebrando