“Cuando comencé nuestra música era muy, muy underground (contracultural) y después creo que fui uno de los DJs que logró pasar de un género a otro (electrónico a pop), lo que me parece increíble. Pero siento que llegó a un punto en el que quizá se volvió demasiado un formato y eso era un problema para mí, porque siempre he amado la música dance por ser libre, por ser más creativa que el pop”, dijo Guetta. “Hubo un momento, honestamente, en el que el pop era más creativo que la música dance y eso no se sentía bien. Me hizo querer crear un nuevo sonido”.