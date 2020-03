CentralLa sombra del coronavirus en el menú de las instancias deportivas Por Kenan AUGEARD =(Fotos)= París, 3 Mar 2020 (AFP) - COI, UEFA, ministerios de Deportes: enfrentados a la epidemia del nuevo coronavirus, las autoridades del deporte se preguntan sobre el mantenimiento de competiciones y sobre las medidas de precaución a aplicar, pero no toman decisiones apresuradas.Las instancias dirigentes del deporte no puede evitar el tema: tanto la UEFA, que reunió a su comité ejecutivo el lunes y a su congreso este martes en Ámsterdam, como el Comité Olímpico Internacional (COI), cuya comisión ejecutiva se reúne martes y miércoles en Lausana, lo han añadido a su agenda.Oficialmente el optimismo reina en lo que respecta a mantener los principales eventos deportivos del año: el COI se prepara para unos "exitosos" Juegos Olímpicos en Tokio, y la UEFA asegura a la AFP que "no es necesario modificar nada en el calendario previsto" para la Eurocopa.Pero, la competición debe empezar el 12 de junio en Italia, el país europeo más afectado por el virus, con 2.036 casos positivos y 52 muertos, según el último balance."La UEFA está en contacto con las autoridades internacionales y locales competentes respecto al coronavirus y su desarrollo", precisó la UEFA. Autoridades que ya han tomado decisiones significativas: en Italia, cinco encuentros de la Serie A del pasado fin de semana fueron aplazados por la epidemia.- Eurocopa y Juegos -"No sabemos el número de problemas que podemos tener al organizar una competición. Hay cuestiones de seguridad o políticas. El virus es otra preocupación. Nos ocupamos de ello y estamos confiados, pensamos que podemos afrontar este problema. Intentamos no caer en el peor de los escenarios", señaló el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.En Lausana, el COI también hablará del tema... Pero no tomará ninguna decisión por ahora, asegura el organismo.Un eminente miembro del COI, el canadiense Dick Pound, afirmó que éste no considera aplazar o anular los JO de Tokio mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se lo aconseje.Y el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, se muestra tranquilizador: "el COI está totalmente decidido a celebrar unos exitosos Juegos en Tokio a partir del 24 de julio" hasta el 9 de agosto, afirmó el viernes.Aunque ninguna decisión se ha tomado sobre los eventos deportivos previstos en los próximos meses, los que ya se han iniciado, se han visto en cambio afectados.Por ejemplo, en el Torneo de las Seis Naciones de rugby, ha visto como se aplazaba el Irlanda-Italia, y el resto se mantiene "por ahora", afirmó el lunes a la AFP un portavoz del comité organizador de la competición.- Campeonato suizo -Algunos países, como Francia, ha tomado medidas para evitar la propagación del virus. La ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, llevó a cabo incluso una rueda de prensa este martes. Por ahora, nada que anunciar: las decisiones deben tomarse "caso por caso", precisó. Son ahora los prefectos de las regiones los que tienen que tomar medidas adecuadas.Nada parecido a la decisión tomada en Suiza de suspender el campeonato de fútbol hasta el 23 de marzo, algo inédito en Europa desde el inicio de la epidemia del Covid-19. Este, que apareció en China, ha llegado a más de 70 países y territorios, y se desarrolla muy rápido. El número de casos en el mundo se elevaba a 90.151, con 3.083 muertes, según un balance establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales el lunes a las 17H00 GMT.Por ahora, las instancias dirigentes del deporte se mantienen mayoritariamente a la expectativa, pero el Covid-19, cuya propagación se acelera día a día fuera de China, seguramente no ha terminado de perturbar la agenda deportiva. kau/psr