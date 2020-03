Actualiza con discursos de Biden y Sanders, resultados finales, retiro de Steyer, comentario de la campaña de Bloomberg y comentarios de votantes ///Columbia, Estados Unidos, 1 Mar 2020 (AFP) - El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden relanzó su carrera a la Casa Blanca tras arrasar el sábado en las primarias demócratas en Carolina del Sur, confirmándose como el primer rival del favorito Bernie Sanders.Su decisiva victoria luego de una actuación deslucida en las tres primeras contiendas, lo proyecta hacia el supermartes de la próxima semana, cuando votan 14 estados y se elige más de un tercio de los delegados a la convención de julio que decidirá la nominación partidaria."¡Estamos muy vivos!", dijo triunfante Biden, un moderado de 77 años, a sus seguidores en Columbia, la capital estatal. "Ustedes lanzaron a Bill Clinton, a Barack Obama a la Presidencia. Ahora me lanzaron a mí en el camino para derrotar a Donald Trump. Esta campaña ha despegado"."Tenemos la opción de ganar a lo grande o perder a lo grande", agregó entre aplausos sobre sus perspectivas frente a Trump en noviembre en comparación con Sanders, un senador de Vermont de 78 años que se autodenomina "socialista democrático".Con el 100% de las boletas contadas, Biden obtuvo el 48,4% de los votos frente al 19,9% de Sanders, en segunda posición.Tercero con 11,3% quedó el multimillonario activista Tom Steyer, quien, decepcionado con su desempeño tras invertir más de 23 millones de dólares en publicidad en este estado del sureste, anunció su retiro de la carrera, donde iba muy rezagado a nivel nacional.El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que lucha con Biden por el voto centrista, terminó cuarto con 8,2%, por delante de la senadora progresista de Massachusetts Elizabeth Warren, con 7,1%. - Impulso para el supermartes - Exmano derecha de Obama, cuyo legado se comprometió a continuar, Biden recibió un crucial respaldo en Carolina del Sur, históricamente su bastión político y donde la minoría negra compone un 60% del electorado demócrata.El veterano político necesitaba desesperadamente ganar allí, tras quedar cuarto en Iowa, quinto en New Hampshire y en un lejano segundo lugar en Nevada."La pregunta más importante es si esto lanzará a Joe Biden a la victoria en algunos estados del supermartes", dijo Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia.Para Andya Davis, una de las partidarias del veterano político, no hay duda de que sí. "Joe va ir hasta el final", dijo a AFP esta propietaria de un salón de belleza, de 39 años. "Él les mostrará a todos los demás que puede tener éxito".- Sanders pasa la página - Sanders, claro líder de la carrera demócrata luego de ganar en New Hampshire y en Nevada y virtualmente empatar en Iowa con Buttigieg, felicitó a Biden en un acto en Virginia."No podemos ganar todo", dijo, instando a poner la mira en el supermartes, donde según las encuestas aventaja al resto de los contendientes, sobre todo en estados de mucho peso como California y Texas. Sanders, que estará este domingo en el bastión progresista californiano, también desestimó los temores de algunos demócratas de que podría perder contra Trump, y señaló que decenas de encuestas dicen en cambio que lo superaría."Bernie energiza a la gente. El problema será conseguir la nominación porque el partido Demócrata no lo quiere", dijo Donna Boyd, una empresaria de 51 años, luego de votar por Sanders en Carolina del Sur.Unos 700 "superdelegados", legisladores y figuras notables del partido votarían en una segunda ronda en la convención partidaria si Sanders o cualquier otro candidato no alcanzara el apoyo de la mayoría absoluta (1.991) de los delegados requerido en primera ronda.- Trump se burla -Trump no tardó en reaccionar sobre la interna demócrata en Twitter, señalando que la victoria del "Dormido Joe" debería marcar el final de la "broma" de campaña de "Mini Mike Bloomberg", quien compite por el centro con el exvicepresidente."Después del peor desempeño de debate en la historia de los debates presidenciales, Mini Mike ahora tiene a Biden dividiendo a sus muy pocos votantes, ¡llevándose a muchos!", escribió.El equipo de Bloomberg señaló, sin embargo, que el exalcalde de Nueva York no se presentó a las internas en Carolina del Sur. "Mike es el único candidato en hacer campaña en los 14 estados del supermartes en los últimos dos meses y esperamos con ansias el martes", dijo en un comunicado.El multimillonario de 78 años, novena persona más rica del mundo en 2019 según Forbes, fue el último en lanzarse a fines de noviembre. Pero ya aparece tercero en las encuestas en todo el país tras gastar 500 millones de dólares de su fortuna personal en publicidad.Los principales contendientes demócratas, entre ellos la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, que apenas obtuvo 3,1% en Carolina del Sur, dejaron en claro que seguirían en liza al menos hasta el supermartes.El partido Republicano de Carolina del Sur canceló este año las primarias presidenciales endosando el apoyo a Trump, quien ganó en ese estado en 2016.lm-ad/mls -------------------------------------------------------------