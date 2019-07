Esas imágenes que se veían en cada casa eran inimaginables poco tiempo antes. Su territorio era la literatura de ciencia ficción y no los noticieros televisivos. El impacto fue profundo. Una conmoción que cambió la cultura contemporánea. La posibilidad de la ciencia contemporánea de correr los límites hasta la frontera de lo inaudito quedaba demostrada cabalmente. Yo no se trataba de un artículo en una revista científica que había que interpretar, ni de una portada de diario ni siquiera de una foto. El milagro tecnológico estaba ocurriendo frente a los ojos de todo el mundo. La humanidad no se enteraba por fuentes secundarias o con atraso de unas horas. La historia estaba ocurriendo ante sus ojos. Sin la televisión el logro hubiera perdido algo de su factor conmocionante. No hubiera dejado de tener su relevancia histórica pero hubiera sido un hecho lejano, ajeno. Como Waterloo o la Toma de la Bastilla. La transmisión lo convirtió en un hecho, también, personal, que le estaba sucediendo a cada uno de los espectadores. Los que veían eran protagonistas y no meros testigos. La inmediatez, el vivo, la no edición y que todos tuvieran acceso fueron determinantes.