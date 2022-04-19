الفيروسية على TikTok: زوجان يعانيان من حادث في لاجونا بارون ويعيشون دقائق من الرعب

كان عيد الفصح فرصة لكثير من الناس لزيارة وجهات جديدة. سافر العديد من السياح الوطنيين والأجانب إلى المناطق الداخلية من البلاد لمعرفة المزيد عن عجائب بيرو. . ومع ذلك، لم يكن لدى بعضهم حظًا سعيدًا جدًا وكان هذا هو الحال بالنسبة للزوجين الذين عانوا من لحظات من الرعب عندما سقطوا في لاجونا بارون، في أنكاش.

هذه البحيرة هي واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في المنطقة وتقع بالضبط في مقاطعة كاراز. جمالها الطبيعي يجعلها فريدة من نوعها في وسط العجائب الأخرى في المنطقة.

قرر سائحان الذهاب إلى لاجونا بارون واستئجار معدات للتجديف بالكاياك كزوجين. تذكر أن هذه الممارسة هي رياضة تحتاج إلى الإشراف عليها من قبل محترفين وحتى أكثر من ذلك في الأماكن الطبيعية مثل هذه لتجنب أي ضرر يلحق. تراث طبيعي.

كان السائحان يجدفان داخل البحيرة، عندما انتهى الطوف فجأة بانقلاب وانتهى الأمر بكلاهما مغطى بمياه البحيرة ومع القارب في الأعلى. كان السياح الآخرون الذين يشاهدون هذا المشهد مرعوبين وقلقين بشأن المتضررين.

على الفور، يمكنك أن ترى أن قرويًا يسير في قوارب الكاياك لمساعدتهم وكذلك فعل محلي آخر على قاربه. لحسن الحظ، تمكنوا من إنقاذ كلا الشخصين، الذين كان لديهم سترة نجاة عليهم.

انتقد العديد من المستخدمين هذه الممارسة داخل البحيرة، لأنها تعتبر موقعًا للتراث الوطني منذ عام 2010. وأشار آخرون إلى أنه لا توجد سيطرة على دخول الزوار وأمنهم، وكان البعض سعيدًا لأنهم حصلوا على المساعدة في الوقت المناسب، حيث أن درجة حرارة المكان وعمقه متطرفين.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

كما تعلمون، لاجونا بارون لديها درجة حرارة 6 درجات مئوية للوصول إليها، يجب أن تأخذ المشي لمدة ساعة ونصف في المتوسط، لأنه 4,185 متر فوق مستوى سطح البحر وعمقه 76 مترا.

ما هو الفيديو الفيروسي

في حال لم تكن معتادًا على هذا المفهوم، فإن الفيديو الفيروسي هو مقطع فيديو يصبح شائعًا بعد مشاركة العديد من الأشخاص ويحبونه عبر الإنترنت من خلال التواصل الاجتماعي. الشبكات أو الخدمات عبر الإنترنت أو مواقع الويب المتخصصة مثل YouTube.

السبب في مشاركتها و «إعجابها»، لأنه يسبب ضجة وتأثير على أولئك الذين يرونها أو يتم التعرف عليهم مع الموقف، وهذا يجعلهم ينشرون بين جميع معارفهم، وهذه بدورها مع دوائرهم القريبة وهلم جرا حتى يصل المقطع إلى ملايين المشاهدات.

يمكن أن يحتوي الفيديو الفيروسي على أنواع مختلفة من المحتوى، تتراوح بين روح الدعابة والعاطفية وحتى المأساة. على الرغم من أن المحتوى المأساوي يمكن أن يصل في كثير من الأحيان إلى الحساسية المؤذية، إلا أن هؤلاء هم على وجه التحديد هم الذين يحصلون على أكبر عدد من النسخ والمشاركات في وقت قصير.

فيديو عن الحادث:

أراد سائحان أن يعيشوا واحدة من أسعد لحظات حياتهم، لكن انتهى الأمر إلى عكس ذلك عندما سقطوا في مياه بحيرة بارون، التي يبلغ عمقها 76 مترًا. فيديو: TikTok.

ما هو TIKTOK

إذا كتبنا «TikTok» في شريط بحث Google، فإن إحدى النتائج الرئيسية التي لن تكون مرئية ستكون تعريف ويكيبيديا. يشير هذا الموقع إلى أن هذه المنصة، المعروفة باسم Douyin في الصين، هي خدمة شبكات اجتماعية لمشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لشركة ByteDance الصينية.

على الرغم من أن هذه الشبكة الاجتماعية بدأت تكتسب شعبية أكبر في عام 2019، خلال الحجر الصحي الناجم عن جائحة COVID-19 في عام 2022، انفجرت شعبيتها في جميع أنحاء العالم، حيث انجذب كل من البالغين والأطفال ليس فقط لمشاهدة ومشاركة المحتوى الذي يعجبهم، ولكن أيضًا لإنشائه.

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