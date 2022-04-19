صديق ديبانهي إسكوبار سيمضي بشكل قانوني في مواجهة التهديدات والتشهير: «لم أحضر ذلك الحزب»

لقد صدمت قضية اختفاء ديبانهي إسكوبار ولاية نويفو ليون والبلد بأكمله من خلال الطريقة التي حدثت بها الأحداث والتناقضات الواردة في تصريحات أصدقاء الطفل البالغ من العمر 18 عامًا. منذ أكثر من 10 أيام على آخر مرة شوهدت فيها، طلبت إحدى صديقاتها وقف التهديدات الموجهة إليها، وكذلك رسائل الكراهية والتشهير التي اتهمت بها.

من خلال منشور على فيسبوك، ذكرت ياتزيري بريونيس أنه على الرغم من أنها كانت على علاقة ودية مع الشابة، إلا أنها لم تعد تتزامن كثيرًا، وحتى أنها لم تحضر حتى الحفلة حيث زُعم أن مجموعة أصدقائها تخلت عن ديبانهي. كما أرفق لقطات شاشة للتهديدات التي تلقاها من أشخاص تابعوا القضية بدقة.

«ديبانهي هي صديقتي، ومع ذلك، لم أكن أتفق معها بعد الآن وأقل بكثير حضرت تلك الحفلة. لقد أخطأ اسمي على أنه أحد الأصدقاء الذين حضروا تلك الحفلة وبسبب ذلك تلقيت هجمات مستمرة خلال الأيام القليلة الماضية. مثل أي شخص آخر، أريد أن يظهر في أقرب وقت ممكن»، نشر ياتيزيري بريونيس على حسابه على فيسبوك.

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

في مواجهة الهجمات المستمرة، شاركت ياتزيري بريونيس أنها تخشى على نزاهتها وأنها في هذا الصدد ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير والمضايقة لأنها تعتبر أنه من غير العدل أن تتعرض للهجوم دون معرفة الحقيقة.

وبالمثل، دعا أي شخص يتابع قضية اختفاء دبانهي إلى إبلاغ نفسه جيدا قبل الحكم وتبادل المعلومات الكاذبة، لأنهم لا يعرفون الضرر الذي يمكن أن يسببه.

منذ يوم اختفائها، تم إدارة حساب ديبانهي إسكوبار على إنستغرام من قبل أقاربها لنشر التقدم المحرز في التحقيق، وكذلك للدعوة إلى جديد أيام البحث واطلب نشرها. وفيما يتعلق بتصريح ياتزيري بريونيس، أكدت العائلة أنها لم تكن في الحفلة التي شوهدت فيها دبانهي لآخر مرة، لذلك طلبوا التوقف عن مضايقتها.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

في يوم الجمعة، 8 أبريل، خرجت ديبانهي إسكوبار لقضاء وقت ممتع في حفلة في حي نويفا كاستيلا في بلدية إسكوبيدو، نويفو ليون مع ثلاثة منها الأصدقاء: إيفون، أليخاندرا وجيساري. وفقا للبيانات، غادرت سوزانا المكان وحدها في الساعات الأولى من 9 أبريل، كما كان أصدقاؤها قد غادروا في وقت سابق. بعد ذلك، تم الإعلان عن مكان وجودها غير معروف، لذلك بدأ البحث عن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا على الفور.

بعد ستة أيام من اختفائها، تم الكشف في 16 نيسان/أبريل عن أنه بعد شكوك من العائلة والأصدقاء، تم التشكيك في تصريحات الأصدقاء المرافقين لسوزانا حيث غيرت الشابات البيان الذي أدليبه في بداية الاستفسارات.

انتهت أندريا إسكوبار، ابنة عم الفتاة، من تعطيل سرد إيفون وأليخاندرا وجيساري، الذين ادعوا في المقام الأول أنهم يعتزمون لعب «نكتة» على ديبانهي، وتخلوا عنها في الخامس حيث حضروا الحفلة. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، تغيرت القصة حيث ادعت الشابات أن دبانهي تصرفت بقوة، لذلك غادرن قبل الاجتماع. لقد أرسلوا سائقًا, ولكن لأسباب - لم يتم توضيحها بعد - انتهى به الأمر بتركها وحدها على الطريق.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

يواصل مكتب المدعي العام لولاية نويفو ليون (FGE) التحقيقات ذات الصلة لتحديد مكان وجود ديبانهي إسكوبار، إلا أن القضية تسببت في سخط كبير بين مواطني البلاد، لذلك قام المستخدمون على الشبكات الاجتماعية بالبحث في حسابات أصدقاء الشابة للاعتداء عليهم وإلقاء اللوم لهم لاختفائها.

ومن الجدير بالذكر أن إعادة إيذاء أصدقاء دباني قد شوه المشكلة الحقيقية في اختفائهم, على أساس أنه يوميا وفي ظل سياقات مختلفة, تستمر النساء في المكسيك في الاختفاء. في حين أن نادي نسائي بين الأصدقاء مهم للبقاء آمنًا, يجب أن تكون المرأة قادرة على المشي بمفردها في الشوارع دون خوف من الاختفاء أو ببساطة عدم القدرة على العودة إلى ديارهم.

ديبانهي إسكوبار لا تزال مفقودة، ولكن الأمل الذي تملكه عائلتها وأصدقائها للعثور عليها لا يزال سليما، حتى أكثر من ذلك الآن أن أشرطة الفيديو للطريق إلى نويفو لاريدو كشفت أن الشابة طلبت المساعدة من شركة نقل البضائع تدعى ألكوسا، وهو المكان الذي دخلت فيه قدمها الخاصة لكنها لم تذهب اشتعلت الخروج. وستركز السلطات التحقيقات على ذلك الموقع، لأنه كان آخر مكان شوهدت فيه.

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