ما هو معروف عن ديبانهي إسكوبار بعد أسبوع من اختفائها

اختفى ديبانهي إسكوبار بازالدوا في وقت مبكر من يوم السبت 9 أبريل، بعد حضوره حفلة في اليوم السابق. وبعد أسبوع من اختفائه، نُشرت معلومات عن الظروف التي فقدت فيها أثره.

وتشير رواية الأحداث التي أبلغ عنها الأصدقاء الذين حضر الاجتماع معهم إلى أن دبانهي ترك المكان على متن سيارة تقدم خدمات النقل، دون تسجيل في أي من تطبيقات التنقل. غادر المراهق السيارة على الطريق إلى لاديرو، في حوالي الساعة 5 صباحًا، بسبب الاختلافات المزعومة مع السائق.

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

كان سائق السيارة التي كان يسافر فيها إسكوبار آخر من رآها والتقطت أحدث صورة لها. تظهر اللقطة امرأة رقيقة ذات بشرة بيضاء ذات شعر بني، طويلة ومستقيمة ترتدي قميصًا أبيض، وتنورة داكنة، وأحذية سوداء، ونوع كونفيرس.

بعد أيام من الاختفاء، يوم الثلاثاء 12 أبريل، ألقت السلطات القبض على خيسوس N، ربما كان مرتبطًا بالقضية. وقد تم القبض على الرجل البالغ من العمر 46 عاما، الذى تم التعرف عليه من قبل عدة اشخاص على انه مطارد حاول اصطحاب عدة نساء، على بعد 40 كيلومترا من مدينة مونتيرى فى حى لوس بيلاريس.

في الآونة الأخيرة، كشفت إحدى الحاضرين في الحفلة، التي أقيمت في حي نويفا كاستيلا، في شريط فيديو أنها عرضت أخذ ديبانهي إلى المنزل. ولكن تم رفض اقتراحها من قبل أصدقاء الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، الذين أكدوا أن شخصًا موثوقًا به سيمر بها ويأخذها إلى المنزل.

ذكر ماريو إسكوبار، والد ديبان، في مقابلة مع وسائل الإعلام المختلفة أنه خلال هذه الأيام كان ضحية للابتزاز بالإضافة إلى أنه من خلال المكالمات والرسائل على الشبكات الاجتماعية تلقوا أدلة كاذبة حول مكان وجود ابنتهم.

أصدر صموئيل غارسيا، حاكم نويفو ليون، مرسوما استثنائيا يمنح صلاحيات التصرف فورا في البحث عن النساء المفقودات في الحالة, بحيث يتم تأكيد جميع المعلومات الواردة فيما يتعلق بقضية ديبانهي إسكوبار. ومع ذلك، فإن الكمية الكبيرة من البيانات الخاطئة تبطئ التحقيق، لذلك حث والد الشابة الناس على التوقف عن المزاح.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

في هذا الصدد، في حالة عدم وجود أدلة كافية للمضي قدما في القضية، هذا الجمعة اللجنة المحلية للبحث عن الأشخاص من أعلنت ولاية نويفو ليون عن مكافأة قدرها 100,000 بيزو للحصول على معلومات مفيدة للعثور على Debanhi. الكيان الذي يقدم المكافأة هو أحد المستفيدين من المرسوم الذي وقعته غارسيا، والذي تعهدت فيه الحكومة بمضاعفة قدرة اللجنة ثلاث مرات.

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

من خلال الملصق الذي يعرضون فيه مكافأة أي شخص يعطي أي إشارة إلى مكان وجود الشابة، يكررون للمواطنين طلب أن يكونوا مسؤولين وعدم مشاركة التقارير التي تعقد التحقيق.

أكد ماريو إسكوبار ودولوريس بازالدوا أن التتبع مستمر وأنه بصحبة المتطوعين سافروا في الجزء الشرقي من الطريق السريع إلى لاريدو. وأشاروا أيضًا إلى أنه سيتم توسيع نطاق البحث حتى ليشمل ولايات أخرى، حيث تلقوا مؤخرًا مكالمة من المدعي العام في تاماوليباس، حيث تقع المدينة التي انتهت فيها الطريق الذي شوهدت فيه ابنتهم آخر مرة.

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