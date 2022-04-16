قد يصبح قميص مارادونا أغلى كائن رياضي في التاريخ: قميص Babe Ruth الأسطوري الذي يحمل الرقم القياسي

سيكون حلم أي محب لكرة القدم معروضًا للبيع في غضون أيام قليلة وأحدث الإعلان ثورة في الكوكب بأكمله. أعلنت دار المزادات البريطانية Sotheby's رسميًا أنه سيتم فتح عرض لبيع القميص. أن دييغو ارتدى أرماندو مارادونا في المباراة التاريخية ضد إنجلترا المقابلة الدور ربع النهائي من كأس العالم 1986 في المكسيك. كان الجدل الذي نشأ حول الأخبار هو المواجهة بين ستيف هودج وعائلة مارادونا، والتي أثيرت بصوت دلما مارادونا وكلوديا فيلافاني سؤال يمكن أن يغير سعرهما بشكل كبير: هل السترة التي سيتم بيعها بالمزاد العلني هي التي تم استخدامها في الشوط الثاني حيث سجل لا مانو دي ديوس وهدف القرن؟

سيبدأ النزاع الاقتصادي لهذه الجوهرة في تاريخ كرة القدم العالمية في 20 أبريل وسينتهي في 4 مايو. قدرت دار المزادات نفسها السعر في نطاق أكثر من 5 ملايين دولار إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار بالعملة الأمريكية، على الرغم من أن المعركة ستقام بالجنيه الإسترليني. إذا وصلت إلى الحد الأدنى مما يقدره المسؤولون عن البيع، فسيتم كسر جميع السجلات بالأرقام عندما يتعلق الأمر ببيع كائن متعلق بالرياضة.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

من ينتظر في القمة الآن؟ قميص نيويورك يانكيز ينتمي إلى فاتنة روث الأسطوري وارتدته في الفترة 1928-1930: تم بيعه مقابل 5.64 مليون دولار في مزاد في 15 يونيو 2019، مما يجعله أغلى عنصر جامع رياضي تم بيعه على الإطلاق. تم الدفاع عن الرقم القياسي السابق من قبل نفس لاعب البيسبول بقميص 1920 تم صرف 4.4 مليون دولار. كان المزاد المعني الذي كسر العلامة التجارية جزءًا من مجموعة من الآثار المتعلقة بـ «سلطان سوات»، كما كانت روث، التي باعت شركة Hunt Auctions في ملعب يانكي.

أوضح المسؤولون عن البيع في بيان أنهم شاركوا مع عائلة أسطورة البيسبول لاستعادة القطع القيمة للرياضي التي تحتاج إلى التعرض للجمهور بطريقة أكثر ضخامة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بأن الرقم كان مرتفعًا ولكن دون إظهار مفاجأة في هذا الصدد. وأوضح ديفيد هانت، رئيس الشركة: «في حين أن الأسعار القياسية التي تحققت اليوم مذهلة بالتأكيد، إلا أنني لست مندهشًا على الإطلاق نظرًا للمواد المذهلة والمكانة الأسطورية التي تتمتع بها بيب في تاريخ هذا البلد».

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

امتدت مسيرة روث الأسطورية على 22 موسمًا وتضمنت 714 هوميرونز وأربعة ألقاب بطولة العالم. في حين أنه معروف في جميع أنحاء العالم للعب لليانكيز، قضى بيب أيضا بعض الوقت مع بوسطن ريد سوإكس والشجعان. في عام 1936 أصبح واحدا من خمسة أعضاء افتتاحية منتخبين لقاعة مشاهير البيسبول.

إذا حبسنا أنفسنا حصريًا في ملعب جيرسي لكرة القدم، فإن أسطورة من البرازيل تحمل الرقم القياسي في الوقت الحالي. Pelé هي أسطورة في تاريخ هذا الانضباط. فاز بالعديد من جوائز كرة القدم المتميزة، بما في ذلك لاعب FIFA للقرن في عام 2000. هذه الجوائز، جنبا إلى جنب مع شخصيته الكاريزمية خارج الملعب، جعلته واحدا من أكثر الشخصيات المرغوبة في عالم الرياضة.

شارك أو راي، الذي ارتدى القميص رقم 10 لفريقه الوطني خلال السنوات التي قضاها كلاعب كرة قدم، في بطولة كأس العالم 1970. لعبت البرازيل ضد المكسيك في الجولة النهائية وسجل بيليه الهدف الأول من المباراة. بعد المباراة التي هزمت فيها فيرديمارلها المضيف بنتيجة 4-1، تبادلت القمصان مع روبرتو روساتو وتم بيع نفس السترة بالمزاد العلني في منزل كريستي في إنجلترا: تم بيعها بثلاثة أضعاف سعرها المتوقع مع عرض نهائي قدره 225,109 دولار أمريكي، مما جعلها قميص كرة القدم الأكثر قيمة وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

ولكن ليس كل شيء في الرياضة هو مجرد القمصان التي يرتديها الأبطال. هناك نوعان من العناصر التي كسرت كل التوقعات وتم شراؤها بأسعار غريبة. ثاني أغلى قطعة تذكارية لكرة القدم تم بيعها على الإطلاق كانت كأس الاتحاد الإنجليزي. كأس تحدي اتحاد كرة القدم هو أقدم مسابقة في العالم والمتصفيات الوطنية الأكثر احترامًا. تأسست في عام 1871، 736 فريقًا مؤهلة حاليًا للمشاركة في المسابقة، ويحمل أرسنال رقمًا قياسيًا في أكبر عدد من النجاحات في البطولة مع 14 فوزًا باسمها.

تم إنتاج أربعة أكواب FA فقط، تم بيع واحدة منها. تم بيعها بالمزاد العلني في عام 2005 لمقدم هاتف مجهول وصل إلى 956,000 دولار أمريكي مثير للإعجاب وذهب إلى كأس جول ريميت كأغلى قطعة تذكارية لكرة القدم تم بيعها في ذلك الوقت. كان كأس المسابقة الإنجليزية هو الأقدم من بين الأربعة على الإطلاق وتم منحه للفائز في المسابقة كل عام بين عامي 1896 و 1910.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

ومع ذلك، فإن كأس الاتحاد الإنجليزي ليس حاليًا أغلى كائن متعلق بكرة القدم. يُعتقد أن مجموعة الكتب «القواعد واللوائح والقوانين الخاصة بنادي شيفيلد لكرة القدم» هي أول لوائح رسمية لكرة القدم تُكتب على الإطلاق. تم تنظيم القطعة التاريخية على وجه التحديد من قبل شيفيلد إف سي، أقدم نادي كرة قدم نشط في العالم، وتم بيعها مقابل 1.24 مليون دولار أمريكي في عام 2011 أيضًا لمقدم عرض مجهول في دار المزادات في سوثبي. وصف الكتاب القواعد التي لا تزال سارية حتى اليوم مثل الركلة الحرة غير المباشرة وركلة الزاوية وحظر كل من اللكمات والركلات.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

ستفتح أبواب التاريخ مرة أخرى اعتبارًا من 20 أبريل، في انتظار معرفة ما إذا كانت أكبر عملية بيع في تاريخ الرياضة ستحدث. ومع ذلك، هناك أيضًا احتمال ألا يقوم أحد بالمزايدة على الرقم الذي يقصده المنزل وسيتم تركه مرة أخرى في يد ستيف هودج. ولكن بالنظر إلى أهمية القميص في تاريخ كرة القدم، ربما يكون هناك بالفعل العديد من رجال الأعمال الملياردير على استعداد لبدء معركة صعبة ستستمر لمدة 14 يومًا ويمكن أن تلمس أرقامًا لا يمكن تصورها.

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