يقترح إيلون ماسك أن يكون Twitter Blue أرخص ويدفع في dogecoin

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

إيلون ماسك وعلاقته الجديدة مع تويتر لا تخلو من الأخبار. في الأسبوع الماضي، أثارت اهتمام العالم (والبورصة) عندما أصبح معروفًا أنها اشترت 9.2٪ من أسهم الشبكة الاجتماعية للطائر الصغير وبالتالي أصبح شريكًا كبيرًا.

و عندما كان الجميع يتكهنون بأنه سيكون جزءا من المجلس, أعلن أمس أنه لن يكون جزءا من ذلك المجلس. والآن يجذب انتباه الجمهور مرة أخرى، وهو حريص دائمًا على معرفة كل لحظة من لحظاته، من خلال اقتراح سلسلة من التغييرات على Twitter Blue، خدمة الاشتراك المتميزة للشبكة الاجتماعية.

من بين هذه الابتكارات حقيقة أن الدفع باستخدام dogecoin سيتم دمجه في النظام، حتى يتم تخفيض السعر، والذي سيتم تكييفه مع مستوى الشراء لكل سوق.

كان Musk يسأل عن آراء مستخدمي الشبكة الاجتماعية لأسابيع بحثًا عن التغييرات المحتملة. كما أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX عن رغباته من حسابه على المنصة الشهيرة.

أحد هذه الطلبات هو خفض سعر Twitter Blue، خدمة الاشتراك الشهري للشبكة الاجتماعية، من 3 إلى 2 دولار، ولكن دفع 12 شهرًا مقدمًا. سيتم أيضًا تعليق الحساب دون الحق في استرداد الأموال إذا استخدمه المستخدم في عملية احتيال أو بريد عشوائي.

من أفكار Musk الأخرى إعطاء التسمية التي تم التحقق منها لجميع مستخدمي Twitter Blue. الهدف من هذا الإجراء هو جعل جيوش الروبوتات، التي تعد واحدة من المشاكل الكبيرة للشبكة الاجتماعية، «مكلفة للغاية للحفاظ عليها».

Twitter Blue se una versión premium de la red social (Foto: difusión)

يقترح Musk أيضًا أنه في حالة دفع الاثني عشر شهرًا من Twitter Blue مقدمًا، يتم تسليم الحساب الذي تم التحقق منه فقط إلى حساب بعد 60 يومًا من دخول خدمة الاشتراك.

يجب أن تكون تكلفة اشتراك Twitter Blue، في رأيك، متناسبة مع القدرة الشرائية والعملة المحلية. في هذه المرحلة، سأل ماسك عما إذا كان «حتى خيار الدفع في Doge» سيكون فكرة جيدة، في إشارة إلى العملة المشفرة.

ما هو تويتر بلو مثل

تم إطلاق Twitter Blue في يونيو 2021 وهو متاح حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

هذه نسخة متميزة من الشبكة الاجتماعية التي تركز على التخصيص. من بين أمور أخرى، يحتوي Twitter Blue على ستة مواضيع مختلفة للاختيار من بينها (الأزرق والأصفر والأحمر والأرجواني والبرتقالي والأخضر). يتم تطبيق اللون المحدد على الروابط وزر النشر وجميع عناصر لون اللكنة الأخرى.

نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي أنه يدمج مؤقت نشر (قابل للتخصيص) يسمح لك بتأكيد الرسائل قبل نشرها بشكل دائم. ميزة متوفرة على العديد من الأنظمة الأساسية، مثل Gmail وتوفر فرصة فريدة لعدم الندم عليها لاحقًا. على الرغم من أن ما سيساعد أكثر من ذلك بكثير هو إمكانية تعديل ما تم نشره بالفعل.

في الوقت الحالي، سيتعين علينا الانتظار لأن النظام لا يسمح لك بالتتراجع عن التغريدات أو تحريرها، وهي واحدة من الادعاءات العظيمة لمستخدمي الشبكة الاجتماعية للمدونات الصغيرة. على أي حال، لأول مرة يمكن للمستخدمين أن يأملوا في أن تتحقق المطالبة في وقت قصير. أكدت الشركة أخيرًا أنها تعمل بالفعل على زر تحرير التغريدات، على الرغم من أنه سيكون فقط لأولئك الذين يستخدمون Twitter Blue. على الأقل هذا يعني حقيقة أن هذه الأداة يتم اختبارها بطريقة محدودة في هذا السياق. ربما ستصل في النهاية إلى بقية المستخدمين.

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