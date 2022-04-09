«365 يومًا: ذلك اليوم»: تتمة الفيلم الذي كان كل الغضب في عام 2020 يصل

تم إصدار «365 يومًا: ذلك اليوم»، تتمة الفيلم رقم 4 من بين أكثر الأفلام التي تم البحث عنها على Google في عام 2020، في 27 أبريل. (نيتفليكس)

تم إصدار الفيلم 365 يومًا على Netflix في عام 2020 وأسفر عن أرقام مروعة. دخلت اليوم Top 10 في أكثر من 90 دولة وصنفت على Google رابع أكثر الأفلام بحثًا في العالم خلال العام.

مع هذه الأرقام، كان من المستحيل تقريبًا ألا يكون هناك جزء ثانٍ وهذه هي الطريقة التي يأتي بها 365 يومًا الآن: في ذلك اليوم. كانت لورا (آنا ماريا سيكلوكا) وماسيمو (ميشيل موروني) أبطال هذا الفيلم الذي كثرت فيه المشاهد الجنسية في منتصف معركة العصابات. في التكملة سنرى هذين الزوجين مرة أخرى، لكن العلاقة بينهما لن تكون وردية.

سيتم دمج الغيرة والخيانة في هذه الرابطة، وستضاف إلى ذلك التعقيد الذي يشكله ماسيمو لعائلته. ظهور ناتشو (سيمون سوسينا)، رجل غامض، في حياة لورا سيولد صراعًا جديدًا.

قالت بلانكا ليبينسكا، مؤلفة الروايات التي يستند إليها كلا الفيلمين، لـ Variety هذه القصة الجديدة والدور الذي ستلعبه لورا: «هذه بلا شك قصة عن امرأة. حول كيف يمكننا أن نكون ساذجين، أعمى؛ حول مدى حبنا؛ حول كيف نتعلم من أخطائنا ولدينا الفرصة لتصحيحها».

365 يومًا: في ذلك اليوم تم إخراجها من قبل باربرا بيالووس وتوماس مانديز، بينما تم ترك السيناريو لموكا تيرس وبلانكا ليبينسكا ومانديز. كما يعود إلى القصة أولغا (ماغدالينا لامبارسكا)، أفضل صديق لورا ومقربها الأكثر إخلاصًا، ودومينيكو (أوتار ساراليدزه)، ملازم ماسيمو.

على حد تعبير Sieklucka، 365 يومًا: في ذلك اليوم «يقدم نظرة جديدة على شخصية لورا، التي نضجت» و «تتعمق كثيرًا لتخبرنا المزيد عن العلاقة بين العشاق». في التكملة، أضاف: «إنها أقوى». ربما ينبع هذا التعليق من ذكرى ردود الفعل على الفيلم الأول، المتهم بالمساهمة في ثقافة الاغتصاب بسبب مشاهد العنف الجنسي. على الرغم من أنه طُلب من Netflix إزالته من كتالوجها، إلا أن المنصة تركته يجادل بأنه لم يكن إنتاجًا حصريًا بل خيالًا مكتسبًا وأن لديها تحذيرًا بشأن المحتوى في البداية.

ولكن يبدو أن هذه التكملة لن تكون الوحيدة. وفقًا لكلمات المؤلف، يمكن أن يكون لدينا المزيد من الفصول حول مستقبل لورا وماسيمو. «لقد أنشأت قصة معروفة الآن في جميع أنحاء العالم. أنا فخور بالممثلين لتفانيهم في المشروع وفخور بالفريق الذي عمل بجد في الفيلم. شيء واحد يمكنني أن أعدك به هو أن الأمر لم ينته بعد!» ، أعلن.

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