ست حيل بسيطة للقضاء على السوس من خزانة مطبخك

ARCHIVO - Un rápido control de lo que todavía tenemos en la nevera y las alacenas evita la compra innecesaria de alimentos. Foto: Christin Klose/dpa

تشير الخزانة إلى نوع الأثاث الذي يستخدم لتخزين العناصر المختلفة التي يستخدمها المرء خلال اليوم. كما لو كانت خزانة بها عدة أبواب لتوزيع الأشياء بشكل أفضل، سواء كانت طعامًا أو قطع أثرية. يتم شراؤها في الغالب للمطبخ، حيث يستغرق الأمر مساحة كبيرة لتوزيع ما سيحضره المرء.

بهذا المعنى، هناك حالات لا يمكن فيها الاحتفاظ بالطعام لفترة طويلة في الخزانة وهذا يؤدي إلى ظهور الحشرات، والتي لا يلاحظها أحد للوهلة الأولى. على سبيل المثال، هناك سوس، وهي جزء من عائلة الخنفساء. تضع الإناث عددًا كبيرًا من البيض، مما يؤدي إلى ظهور أكبر لهذه الحيوانات. والأسوأ من ذلك، تظهر اليرقات أيضًا. إذن كيف يمكنك إزالتها من الخزانة؟

قد يعتقد المرء أنه لا يرمي سوى المنتجات منتهية الصلاحية أو بعض المواد الطاردة للحفاظ على نظافة الممتلكات. ومع ذلك، هناك حيل بسيطة تسمح لك باختفاء السوس الموجود في خزانة مطبخك. اتبع بالتفصيل حتى تقوم بتطبيقه بمجرد عودتك إلى المكان لإعداد الطعام.

الحيل للقضاء على السوس

1. أول شيء يجب فعله هو تفريغ الخزائن تمامًا، وإزالة أي سوس في الأفق أو في الطعام، لمنعها من الانتشار إلى الجانب الآخر. إذا كان بإمكانك استخدام مصباح يدوي أو سطوع هاتفك الخلوي منذ النظرة الأولى - وإذا كان مكانًا به الكثير من الظل - فقد يكون من الصعب التمييز بينهما.

2. توصية أخرى هي جمع السوس بمساعدة فرشاة مغسولة جيدًا. لذلك، يمكنك استخدام مكنسة كهربائية لتنظيف أفضل. مع ذلك يمكنك امتصاص الحشرات والطعام المسكوب الذي جذبهم.

يمكنك أيضًا امتصاص السوس التي يتم وضعها في صدع في قطعة أثاث أو في مناطق لا يمكنك الوصول إليها باستخدام فرشاة. يمكن لأي شخص العمل، فقط تذكر أنه يجب التخلص من الفرشاة لاحقًا لأنها لن تستخدم حتى للغسيل.

Una alacena, mayormente usada para guardar productos de comida y primera necesidad. Foto: Shutterstock.

3. النصيحة التالية عملية. ينظف الأثاث تمامًا بالشمع - وهو ضروري لصيانة المنزل - للأثاث وبالتالي لإزالة جميع أنواع البكتيريا من الأسطح. من المستحسن القيام بذلك مرتين في الأسبوع، حتى أكثر من ذلك إذا كنت تعرف أن منزلك هو مكان الغبار بسهولة.

4. التوصية الكلاسيكية، ولكنها فعالة. استخدم بعض المبيدات الحشرية للسوس، للقضاء عليها بشكل دائم. حاول مسح المنطقة حتى لا تلوث منتج آخر في الخزانة.

5. إذا كانت السوس في الخشب، فسيتعين عليك تطبيق بعض المواد الكيميائية التي تخترق الثقوب الموجودة في الخشب، ثم ختمها حتى لا تعود الحشرات. أو قم بتطبيق أدوات العمل لإزالة المادة والبدء في تنظيفها بالمكنسة الكهربائية أو إزالتها بمكونات كيميائية. حيوي لتطهير المنطقة لتجنب الحوادث.

6. أخيرًا، استخدم نفس الطريقة لكيفية إزالة السوس من الخزانة لأجهزتك، حيث تتحرك هذه الحشرات بحثًا عن مناطق أخرى للحصول على طعامها. تذكر أنها لا تظهر فقط في الطعام منتهي الصلاحية أو الخزانة. لا تغفل عن منزلك وتعتني به.

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