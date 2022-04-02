إثارة مانو جينوبيلي خلال المكالمة التي أكدت دخوله إلى قاعة المشاهير

اللحظة التي يكتشف فيها جينوبيلي أنه دخل قاعة المشاهير

لا حاجة إلى مزيد من الاعتراف لوضع إيمانويل جينوبيلي بين أحد أهم الرياضيين في تاريخ الأرجنتين، ولكن دون شك أن الأخبار التي اندلعت في الساعات القليلة الماضية توفر حبة رمل أخرى لبناء صورة الأسطورة: تم اختياره لدخول قاعة مشاهير كرة السلة وأعرب اللاعب الأرجنتيني عن حماسته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد دقائق من إصدار حساب قاعة مشاهير كرة السلة الأخبار الرسمية التي تم تسريبها قبل ساعات، استخدم اللاعب الأرجنتيني السابق البالغ من العمر 42 عامًا تويتر حساب لفتح قلبه: «شيء آخر كنت لا تحلم أبدا عندما تبدأ تقطيع الكرة البرتقالية! شكرا لكل من رافقني على هذا الطريق».

ويرافق الرسالة الإعلان الرسمي، الذي صدر مع صورة مانو جينوبيلي مع واحدة من أربع جوائز بطل الدوري الاميركي للمحترفين فاز بها خلال الفترة التي قضاها في سان أنطونيو سبرز، حيث أمضى 16 موسما (2002-2018).

ولكن أبعد من الرسالة التي نشرها جينوبيلي نفسه، كانت صور له معروفة منذ لحظة استلامه للأخبار. على الشبكات الاجتماعية في سان أنطونيو سبيرز شاركوا مقطع فيديو يظهر فيه مانو استجابة لدعوة جون ديليفا، أحد ممثلي قاعة مشاهير كرة السلة، الذي أخبره بالأخبار.

يُظهر الفيديو المعبود الأرجنتيني متحركًا جدًا, عاجز عن الكلام عمليا, ويغلق بابتسامة تعكس فرحته بأن يصبح أحد الأعضاء الخمسة الجدد في قاعة مشاهير كرة السلة, جنبا إلى جنب مع اللاعبين السابقين تيم هارداواي وسوين كاش, وكذلك المدربين السابقين جورج كارل و بوب هاجينز.

«إنه لمن دواعي سروري التحدث إليك. أود أن أهنئكم على انتخابكم في قاعة مشاهير نايسميث التذكارية لكرة السلة لعام 2022. تهانينا «، أبلغوه في المكالمة بينما يحاول مانو تمويه العاطفة التي تغزوه. «شكرا جزيلا لك. شرف عظيم. أنا أقدر ذلك «، يجيب الأرجنتيني.

مراجعة لمسيرة مانو جينوبيلي المهنية في سان أنطونيو سبيرز

هذه الجائزة التي حصل عليها لاعب كرة السلة باهيان، الذي تقاعد في 27 أغسطس 2018، هي اعتراف عالمي كبير بمسيرته المهنية. مانو، بالإضافة إلى الفوز بأربع حلقات مع سبرز (2003 و 2005 و 2007 و 2014)، الامتياز الذي سحب رقمه الأسطوري 20، وهو أيضًا الشعار العظيم لـ Generación Dorada في المنتخب الوطني الأرجنتيني.

فاز جينوبيلي، الذي شارك مرتين في لعبة كل النجوم في الدوري الاميركي للمحترفين (2005 و2011)، بتسع ميداليات مع الأرجنتين، بما في ذلك ميدالية أثينا الذهبية 2004 والميدالية الفضية في كأس العالم إنديانابوليس 2002. في النسخة الأولمبية القادمة، في بكين 2008، فاز بالميدالية البرونزية.

الفيديو الذي تمت مشاركته من قبل NBA

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