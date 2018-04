"He dicho reiteradamente que Meirelles miente y que con su intervención no elegida por mí sólo he recibido una transferencia bancaria", sostuvo Arribas en la denuncia, al tiempo que aludió a la "mendacidad" de Meirelles, un "condenado por la justicia penal de Brasil", en el marco de la causa conocida como Lava Jato.