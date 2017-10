Tras el escándalo con Diego Latorre, Natacha Jaitt se refugia en su hijo artista

Este año no será recordado como uno más por Natacha Jaitt (42): el escándalo con Diego Latorre (48) la cambió para siempre. Después de que se supiera que era amante del ex futbolista, comenzó a publicar chats y mensajes de audio privados con él. A pesar de haber llegado a un acuerdo con su abogado para no hablar más al respecto, siguió haciéndolo y allanaron su casa.