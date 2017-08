Antes de publicar en Twitter los nuevos audios y chats -que después eliminó de la red social-, Natacha hizo un descargo. "Preparando 40 audios. Mi abogado no firmó. Nadie se preocupó. Lo único que le importa a ella es la cámara. Tomá, acá te doy más. De nada", escribió la mediática, y agregó: "No fue homologado el acuerdo y la dilatación me agota. Ya no pierdo mi tiempo".