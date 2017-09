"Se usaron influencias políticas para echarla a Natacha. Cuando vean las pruebas, verán que no existe extorsión, esto termina en un delito que se llama estafa procesal. Sólo hay llamados entre ellos, no hay nada en la causa, cuando Natacha aclare los llamados y la documentación se verá que hay tres recibos: uno de la mediación, en la que ella estuvo, y dos recibos de pago con una firma que no es la de ella", agregó su letrado.