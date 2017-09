En el audio filtrado se puede escuchar al abogado del ex futbolista y a Jaitt hablando sobre la documentación que debían firmar. Burlando habló al respecto y, si bien negó estar enojado, se mostró molesto con lo sucedido: "Vi que era una actitud más de la misma naturaliza que había presenciado con anterioridad y que había hecho víctima a los Latorre. No me llamó la atención, no veo nada irregular (en el audio)".