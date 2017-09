Burlando: —Ya está terminado, no corras. Tenemos entendido de ambas partes no hablar más del tema

Jaitt: —Listo, ya está

Burlando: —Hay menores, hay una situación delicada

Jaitt: —Pero le van a preguntar, por ahí se marea

Burlando: —Diego no habla, él no habla

Jaitt: —Qué Diego… teneme el punto así yo lo hablo

Burlando: —¿Para hablarlo coloquialmente?

Jaitt: —Coloquialmente

Burlando: —Un pacto de no agresión recíproca

Jaitt: —Ya está, un pacto recíproco

Burlando: —Si es cierto o no es cierto, ya está el tema terminado

Jaitt: —Hicimos un pacto, ya está recíproco, se terminó

Burlando: —Lamentablemente tenemos que ir a una mediación

Jaitt: —Lamentablemente me hubiera encantando…

Burlando: —De parte por parte, es decir, por parte de los abogados de Diego me dio las explicaciones del caso, las recibí

Jaitt: —De parte de mi abogado, estamos de acuerdo. Las dos partes estamos de acuerdo. Hicimos un pacto. Vamos a compartir las mismas palabras porque nos van a correr, eh…

Burlando: —No, ya olvidate

Jaitt: —Dale, sí bolu. Cuando salgamos lo van a quemar y hagamos lo mismo

Burlando: —Aparte un pacto de confidencialidad que no va a hablar. Pará, si lo rompo, me multan y me denuncian. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Ni yo ni ellos

Jaitt: —Listo, quedamos así Fer