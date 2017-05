20 – Gladys "La bomba tucumana" (52): es la mujer más veterana del extenso plantel de famosas. En el último tiempo, la cantante estuvo en el eje de la polémica tras decir que si Gilda no hubiera muerto, habría sido una más del montón: "Ella no era famosa. Es más, ese día sábado que falleció, era la primera vez que salía en televisión, en Pasión de Sábado. Me acuerdo porque la estaba viendo". Su compañero será Facundo Arrigoni.