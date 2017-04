Todo por entrar al “Bailando”: El Dipy se hizo socio de San Lorenzo y recibió el apoyo del plantel

"¿Qué más tengo que hacer para que me llame Marcelo?", le preguntó El Dipy a su mujer, Mariana Diarco. Ella no dudó: "Te tenés que hacer socio de San Lorenzo". Si bien dijo que no había posibilidad de que eso sucediera, sus ganas de participar en el programa de Tinelli fueron más fuertes y se dirigió al club.