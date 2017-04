"Sé que no me registra el Chato ni Hoppe, un año de campaña llevo hoy. Vos (ndr: a Marcelo Tinelli) sé que tampoco me registrás, me dicen el Dipy, hola, ¿qué tal? Soy el boludo de los videitos. Ya, ponete las pilas y dejame entrar, con Marianita quiero bailar, sino tengo que buscar laburo", manifestó el cantante en su canción, con un toque de humor.