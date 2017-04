-¿Ser un artista multifacético te da un plus a la hora de realizar un show en vivo?

-No sé si me da un plus, a lo mejor es parte de mi ADN como artista. Subo, canto, puedo tocar el piano y también está mi oficio de estar al frente, ser el entretenedor y el anfitrión a la hora de recibir a la gente en un show. Me gusta eso. Yo vivo el escenario como si fuera el living de mi casa. Está la idea de trasladar ese espíritu.