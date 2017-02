Cuando Diego Torres habla todos hacemos silencio, no sólo porque está dando una entrevista; también sucede en el off de record. Lo que pasa es que habla alguien que -vaya uno a saber las formas que adquiere el carisma- tiene un magnetismo inusitado, ese que envuelve a los grandes popstars del mundo. Habla y sonríe, hace una pausa, retoma la frase con más sinceridad aún, y vuelve al cine, a la música… a su vida profesional: "En un momento me dediqué más a la música porque tenía que salir de gira, pero estoy muy activado con mi oficio de actor. Me siento tan actor como músico… necesito manifestarme en ambos lugares".