Recordemos que, Griselda Siciliani, la ex mujer de Adrián Suar, fue categórica en su opinión sobre las supuestas "listas negras" en Pol-Ka durante su visita, días atrás, al programa de Jorge Rial. "Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto", remarcó cuando le preguntaron puntualmente por el marido de Araceli González, la otra ex mujer del "Chueco".