Diego Torres se considera, además de artista, un entretenedor, porque transmite no sólo música, también ideas y emociones, logrando gestar con el público "un canal establecido, un vínculo muy sólido". Escucharlo hablar es parte de contemplar su modo de vida: una estrella de esas que aún no quedan, amable, alegre, atento y dialoguista. Pareciera que aquel egocentrismo estelar no lo tocó, o le pasó muy de lejos.