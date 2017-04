Esto es un plan de negocios, están en juego las instituciones de la ley del cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley del cine. No al vaciamiento del fondo de fomento cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine, estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y el cine.