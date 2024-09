¿Cuál es el mejor momento para comprar el nuevo iPhone 16?

Cambiar a operadores de telefonía más pequeños puede ahorrar más. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

No hay nada tan grandioso en los nuevos modelos de iPhone 16, que están disponibles para comprar a partir del viernes, que haga que necesites uno. Pero si planeas dar el paso, investigamos los datos para encontrar el mejor momento para obtener las mayores ofertas en un nuevo smartphone.

Si tu principal prioridad es gastar lo menos posible para tener un teléfono, podrías hacerlo mejor ignorando esos descuentos en dispositivos y cambiando a una compañía de celular más pequeña. Podrías ahorrar más de 800 dólares en tres años en un escenario común que analizamos.

Comparar tus posibles ahorros en planes de telefonía móvil te hará doler la cabeza. Tengo algunos consejos que pueden hacerlo menos terrible.

El mejor momento para comprar es…

Si eres de la mayoría de los usuarios que compran teléfonos nuevos a través de un gran operador de telefonía móvil, los mejores descuentos en el iPhone 16 para la mayoría de las personas son probablemente justo ahora. Eso según un análisis de tendencias de descuentos del iPhone realizado por el sitio estadounidense de comparación de precios Navi.

El Black Friday y el periodo alrededor de Navidad también son tiempos pico para promociones en los últimos iPhones, según los datos de Navi, pero a menudo necesitas cambiar de operador de telefonía para obtener la mejor oferta en el dispositivo.

Si esperas hasta después de Navidad, los descuentos en los nuevos modelos de iPhone tienden a ser más modestos. Pero Navi dice que es probable que encuentres buenas ofertas de grandes compañías telefónicas en los aún excelentes modelos de iPhone 15 de 2023.

El sitio web tiene tendencias de precios para una variedad de teléfonos para ver si ahora es un buen momento para maximizar los descuentos. Los datos del iPhone 16 aún no son confiables. Las páginas de comparación de precios te permiten establecer alertas cuando los precios de los teléfonos bajan desde los niveles actuales.

Las mejores ofertas en iPhones implican cambiar de operador. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Las advertencias que necesitas saber

Navi analizó los descuentos si compras un nuevo iPhone y estás en un plan ilimitado mensual de una de las tres grandes compañías de telefonía móvil de EEUU: AT&T, T-Mobile y Verizon, o dos compañías de cable e Internet que también ofrecen servicio de telefonía móvil, Xfinity y Spectrum.

Si compras un dispositivo en una compañía telefónica más pequeña o directamente de Apple o tienes un plan de telefonía móvil de bajo costo, no obtendrás los descuentos de primer nivel.

Las tres grandes compañías de telefonía móvil ofrecen promociones y préstamos sin intereses, con muchas condiciones, para permitirte pagar un iPhone con descuento en dos o tres años. Si renuncias antes, pierdes gran parte de tus ahorros en el dispositivo.

Da el paso adicional: considera cambiar de operador telefónico

No es necesariamente la opción más barata obtener un nuevo teléfono “gratis”.

Supongamos que tienes una línea en el plan Unlimited Starter SL de AT&T que cuesta unos 98 dólares al mes incluyendo impuestos estimados. AT&T está ofreciendo promociones para una actualización gratuita a un iPhone 16, si entregas tu iPhone actual que tenga hasta cuatro años de antigüedad.

Durante los tres años que estás comprometido con los términos de AT&T, tus facturas de telefonía móvil suman 2.518 dólares, dice Navi.

Si en su lugar cambias a Spectrum, Navi calcula que pagarías casi el precio completo, o 709 dólares, por un iPhone 16. Pero en tres años, tus costos, incluyendo el teléfono y un plan ilimitado a 25 dólares al mes por una línea, ascienden a 1.716 dólares.

Acabas de ahorrar más de 874 dólares en tres años. (Solo puedes comprar planes de telefonía móvil de Spectrum o Xfinity si también tienes servicio de Internet de la compañía).

En muchos pero no en todos los escenarios que Navi examinó, ahorrarías dinero al abandonar una de las tres grandes compañías por los planes ilimitados típicamente más baratos de Xfinity o Spectrum, incluso si tuvieras que pagar casi el precio completo por un teléfono.

Cambiar a operadores de telefonía más pequeños puede ahorrar más. (REUTERS/Florence Lo)

Si tienes tres o más líneas móviles y especialmente si estás comprando teléfonos nuevos para ellas, los datos de Navi sugieren que podrías hacerlo mejor con un plan más costoso de las tres grandes compañías.

Tus ahorros pueden ser aún más grandes con una compañía telefónica más pequeña, como Consumer Cellular, Mint Mobile (propiedad de T-Mobile) o Google Fi.

Los operadores de telefonía alternativa no son adecuados para todos. Puede que no tengan tiendas a las que puedas acudir para obtener ayuda. Sus planes a menudo carecen de extras, como una suscripción a Netflix incluida. Algunos no te brindan datos ilimitados.

Pero si lo único que te importa es tener un servicio de telefonía móvil sólido a un precio bajo, las compañías de cable y los operadores de telefonía más pequeños podrían ser adecuados para ti. Todos utilizan las mismas redes móviles que las tres grandes compañías, aunque en teoría tu navegación podría ser más lenta si muchas personas están usando sus teléfonos a la vez.

No hay una manera fácil de encontrar tu plan de telefonía móvil ideal. Las herramientas de comparación de precios de Navi y la guía de telefonía móvil de Consumer Reports pueden ayudar. Probablemente, también necesitarás escribir las opciones que estás considerando en los sitios web de los operadores.

Comparar planes de telefonía móvil es complicado a propósito. El dolor podría valer la pena.

(*) The Washington Post

(*) Shira Ovide escribe The Tech Friend de The Washington Post, un boletín sobre cómo hacer que la tecnología sea una fuerza para el bien. Ha sido periodista de tecnología por más de una década y escribió un boletín de tecnología en el New York Times.