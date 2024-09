Decenas de personas enfermaron de norovirus en una ruta de senderismo de Hawai, lo que obligó a cerrarla

Al menos 50 personas se enfermaron gravemente durante el mes de agosto y principios de septiembre en Hawái.

Según Danielle Burr, fue un “sueño de excursionista” convertido en pesadilla. La aventurera, de 32 años, se embarcó en la ruta Kalalau Trail en un día ideal de agosto. Este sendero, que Burr ya había recorrido una vez, discurre por la espectacular costa de Na Pali, en la isla hawaiana de Kauai, y desafía cada año a cientos de intrépidos excursionistas con sus estrechos senderos y pronunciados desniveles.

Pero la recompensa merece la pena, según Burr: vistas deslumbrantes del Pacífico y amplias extensiones de la exuberante vegetación de la isla. El 29 de agosto, el cielo estaba despejado, el sol brillaba y su grupo de una docena de amigos bullía de entusiasmo.

Hasta que empezaron a caer como moscas.

Según declaró al Washington Post, ocho miembros de su grupo sufrieron síntomas gastrointestinales violentos, uno a uno. Burr fue trasladada en helicóptero a un hospital antes de que terminara el viaje.

“Es uno de los lugares más bellos del mundo. Me siento muy afortunada de poder estar allí, y de apreciar y respetar esa tierra”, dijo Burr. “Que me explotaran las tripas por toda esa tierra no era lo que quería hacer en absoluto”.

Burr y docenas de compañeros de excursión contrajeron el norovirus, altamente contagioso. El sendero Kalalau está cerrado hasta el jueves como muy pronto debido a un brote

, según las autoridades estatales. Al menos 50 personas enfermaron en agosto y principios de septiembre, pero el número real de afectados puede ser mayor, según las autoridades.

La agencia sanitaria está recolectando muestras de agua, suelo y medio ambiente para investigar la propagación del virus en la ruta.

La semana pasada, la agencia sanitaria estatal puso en marcha una encuesta para determinar cuántas personas más pueden haber contraído el norovirus en el sendero y dónde fue más frecuente la exposición. Mientras tanto, se están limpiando y desinfectando los baños del sendero, según las autoridades, y la agencia sanitaria ha recogido muestras de agua, suelo y medio ambiente.

El norovirus es un virus muy contagioso que provoca vómitos, diarrea y fiebre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La mayoría de las personas se recuperan en un plazo de uno a tres días, pero pueden seguir propagando el virus unos días después.

Ya se han producido brotes de norovirus en rutas de senderismo: Este año, uno enfermó a excursionistas a lo largo del Sendero de los Apalaches, según el Servicio Nacional de Parques. Y en 2022, el virus infectó al menos a 222 personas en el interior del Parque Nacional del Gran Cañón, según informaron los CDC.

Para Burr, la experiencia fue de todo menos normal, dice riéndose al recordarlo.

Hace una década que practica el senderismo con regularidad y la primera vez que recorrió Kalalau fue el año pasado. Se enamoró de él, dijo, y estaba encantada de volver.

“Es el sueño de cualquier excursionista», afirma. «Es un lugar tan especial y tranquilo”.

Su grupo recorrió y llegó al campamento de la playa de Kalalau a última hora de la tarde. El grupo planeó montar el campamento y pasar la tarde relajándose, comiendo y charlando, antes de meterse en sus tiendas al atardecer.

Pero uno de los miembros del grupo empezó a vomitar abundantemente. Luego lo hizo también su hermano. Otro miembro del grupo salió rodando de su hamaca, repentinamente enfermo también.

“Todos nos detuvimos, nos miramos unos a otros y dijimos: ‘Uh oh, algo está pasando’”, cuenta Burr. A la noche siguiente, Burr ya estaba enfermo.

El norovirus provoca vómitos y diarrea, y ya ha afectado previamente a senderistas en otras rutas como el Sendero de los Apalaches. (CDC / CHARLES D. HUMPHREY)

Fue implacable. Durante horas, no paró de llorar fuera de su tienda.

“Estoy tan enferma, y está tan oscuro ahí fuera, y los baños están a 10 minutos de distancia”, dijo. “Apenas puedo mantenerme en pie”.

Hacia las 4 de la mañana, Burr le dijo a su novio que necesitaba ir al hospital y que tendrían que rescatarla.

“No había forma de que pudiera hacer físicamente ese sendero para salir”, dijo. “Y estaba propagando el virus por todas partes, como si fuera un riesgo para la salud pública”.

Poco después del amanecer llegó un helicóptero y la mujer fue trasladada al centro médico de Wilcox. Le colocaron una bolsa de fluidos y le dijeron que probablemente había contraído leptospirosis, una enfermedad causada por una bacteria que a veces está presente en las rutas de senderismo de Hawai.

Cinco personas más de su grupo enfermaron para entonces. Y la enfermedad parecía seguir propagándose: Los amigos de Burr oyeron hablar de otros grupos de excursionistas que también enfermaron violentamente. Los proveedores de atención médica aún no habían conectado los puntos de que había un brote, dijo la excursionista.

A medida que iban llegando noticias de otros excursionistas enfermos, Burr llamó al Departamento de Salud de Hawai. El organismo le envió un kit de análisis, que confirmó que tenía norovirus. El 5 de septiembre, la agencia sanitaria estatal confirmó que el mal había afectado también a otros excursionistas y campistas, y cerró el sendero.

“Hubo un periodo de tiempo en el que la gente seguía haciendo senderismo y enfermando. Eso podría haberse evitado”, dijo Burr, añadiendo que la gravedad del brote podría haberse mitigado si hubiera más baños -y más limpios- en los campings.

“Mucha gente se encontró en una situación de urgencia en la que se adentraba en el bosque”.

La agencia estatal de parques detalló sus esfuerzos para desinfectar los baños del camping desde el cierre del sendero, y la agencia de salud en un comunicado el lunes por la noche hizo hincapié en que tiene un sistema para que los proveedores de atención médica informen de preocupaciones de salud pública, incluidos los brotes.

Los proveedores de atención sanitaria del estado están obligados a informar de los casos en los que dos o más personas enferman “cuando se ha producido un lugar común de exposición”, dijo la epidemióloga del estado de Hawai, Sarah Kemble.

La excursionista dijo que espera que este brote conduzca a mejoras en el sendero y sus zonas de acampada.

Aún así, Kalalau le gusta a Burr. Piensa volver a recorrerlo el año que viene.

(*) The Washington Post

(*) Anumita Kaur es reportera de información general para The Washington Post, donde cubre noticias de última hora y escribe artículos de actualidad. Anteriormente trabajó para Los Angeles Times y Guam Pacific Daily News.