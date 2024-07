Apple dice que Safari protege tu privacidad, hemos comprobado los hechos

Safari bloquea automáticamente las cookies de terceros. (Reuters)

En los anuncios que se han emitido durante los Juegos Olímpicos y que están apareciendo en Internet, Apple dice que su Safari es “un navegador realmente privado”.

Eso es cierto en su mayor parte, con salvedades.

Apple merece crédito por hacer que muchas protecciones de privacidad sean automáticas con Safari, que probablemente utilizas para navegar por la web si tienes un iPhone, un ordenador Mac o un iPad.

Pero Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Surveillance Technology Oversight Project, afirma que Safari no es mejor que el cuarto mejor navegador para su privacidad. “Si la privacidad del navegador fuera un deporte en las Olimpiadas, Apple no subiría al medallero”, dijo Cahn. (Apple no hizo comentarios al respecto).

En resumen, si usas Safari: deberías sentirte razonablemente bien con las protecciones de privacidad (y seguridad), pero probablemente puedas hacerlo mejor, ya sea ajustando la configuración de Apple o utilizando un navegador web que sea aún más privado que Safari. Profundizaré en los detalles.

Aunque útiles, las cookies pueden erosionar tu privacidad. (Archivo)

Safari detiene automáticamente las “cookies” de rastreo

Estos pequeños archivos de software son utilizados por muchos sitios web y son estándar para el navegador web más popular, Chrome de Google, para mantener un registro de dónde navegas en línea.

El rastreo de cookies a través de la web es probablemente la razón por la que ves anuncios de zapatillas online después de haber buscado zapatillas de running una vez.

Las cookies pueden ser útiles o inocuas individualmente. Sin embargo, en grandes cantidades, las cookies ayudan a las empresas a crear expedientes digitales sobre tus ingresos, tu ubicación, tu interés por las enfermedades mentales, tu afición a las películas de terror y otras cosas que quizá no quieras que las compañías de seguros o los supermercados investiguen.

Safari detiene las cookies de terceros en cualquier lugar de la web. También lo hacen Firefox de Mozilla y el navegador Brave. Puedes utilizar cualquiera de ellos en un PC Windows, Mac, iPhone o dispositivo Android. Safari sólo está disponible para Mac, iPhones y iPads.

Chrome permite las cookies de terceros en la mayoría de los casos, a menos que las desactives. Lee cómo hacerlo para Chrome y el navegador Microsoft Edge. (Es posible que no puedas hacerlo si utilizas una cuenta de Google o Microsoft gestionada por tu empresa).

La mayoría de navegadores tienen modos "privado" o "incógnito". (Apple)

Safari permite otros tipos de rastreo.

Incluso sin cookies, un sitio web puede obtener información como la resolución de la pantalla de tu ordenador, los tipos de letra que tienes instalados, el software adicional que utilizas y otros detalles técnicos que, en conjunto, pueden ayudar a identificar tu dispositivo y lo que haces en él.

Estas medidas, que suelen denominarse “fingerprinting”, son rastreos que erosionan la privacidad, pero con otro nombre. Nick Doty, del Center for Democracy & Technology (Centro para la Democracia y la Tecnología), afirma que, en general, no hay mucho que hacer contra las huellas digitales. Por lo general, uno no sabe que está siendo rastreado de esa manera.

Apple dice que defiende contra las técnicas comunes de huellas digitales, pero Cahn dijo que Firefox, Brave y el navegador Tor son mejores en la protección de la vigilancia digital. Por eso dijo que Safari no es mejor que el cuarto mejor navegador en cuanto a privacidad.

Es fantástico que grandes empresas como Apple y Meta y organizaciones más pequeñas compitan por conquistarte con funciones de privacidad.

Safari detiene algunas técnicas de huellas digitales, pero no todas. (Archivo)

Añadir protecciones de privacidad también tiene sus contrapartidas, como desactivar partes de los sitios web que necesitas. Los navegadores más pequeños pueden ser más agresivos con la privacidad que Apple, que se arriesga a molestar a propietarios de sitios web, anunciantes, reguladores y algunos usuarios cuando endurece las protecciones de privacidad.

Utilizando el práctico test de privacidad “Cover Your Tracks” (coveryourtracks.eff.org) de la organización sin ánimo de lucro Electronic Frontier Foundation, mi iPhone con el navegador Safari mostraba una protección parcial frente a los tipos habituales de rastreo de datos.

Obtuve un resultado similar utilizando el navegador Firefox en un teléfono Android. Un PC con el navegador Chrome no superó la prueba de protección contra el rastreo de la EFF.

El modo “privado” de Safari no es privado para todo el mundo

Este es un momento para recordarte los límites de los modos “privado” o “incógnito” en los navegadores web. Cuando utilizas este modo en Safari, el navegador web de tu dispositivo no guardará un registro de los sitios web que has visitado o de las búsquedas web que has realizado.

Esto podría ser útil si estás usando un ordenador compartido en una biblioteca pública o si estás usando el ordenador de tu casa para comprar un regalo sorpresa o usar sitios para adultos.

Utiliza el test de privacidad de la EFF para evaluar tu navegador. (Archivo)

Pero, como ocurre con la mayoría de los navegadores, es posible que los sitios web que utilizas y tu proveedor de Internet o tu lugar de trabajo sepan qué sitios has visitado. Si utilizas una red privada virtual (software que oculta tu ubicación), es probable que el propietario de la VPN registre tus visitas incluso en modo privado.

Mozilla tiene un útil documento que desmonta mitos sobre el modo de navegación privada de Firefox, en support.mozilla.org, que también puede aplicarse a otros navegadores.

El modo “privado” de Safari tiene protecciones de privacidad adicionales

Cuando se utiliza esta opción, Apple dice que hace más para bloquear el uso de técnicas “avanzadas” de huellas digitales. También aumenta las defensas contra el rastreo que añade información identificativa a los enlaces web en los que haces clic. Todo lo que haces en Internet se bloquea para que nadie más que tú pueda verlo.

Puedes activar el modo privado para todo lo que hagas en Safari, pero puede tener sus inconvenientes. Apple dice que si usas la navegación privada todo el tiempo, algunas partes de los sitios web podrían no funcionar correctamente.

Si eliges esta opción en un iPhone, ve a la app Ajustes → Safari → Avanzado → Protección avanzada contra rastreo y huellas digitales → cambia a “Toda la navegación”.

