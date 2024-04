Los trabajadores de la Generación Z sí soportan las críticas: sus jefes se están comunicando mal

La retroalimentación inmediata y constructiva, clave para la motivación de la Generación Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tus colegas más jóvenes pueden ser los más nuevos en el lugar de trabajo, pero tienen expectativas claras sobre cómo les gustaría recibir una indicación: debe ser oportuna, colaborativa, empática y equilibrada. Pero si esperas semanas o meses para abordar un problema, solucionas sus errores sin una conversación o te centras solo en lo que ha ido mal, es posible que se marchen en busca de un lugar de trabajo que conecte mejor con ellos.

La Generación Z, es decir, los nacidos entre 1997 y 2012, está cambiando las normas del lugar de trabajo, incluida la forma en que se transmite el feedback crítico. Las culturas chocan cuando las generaciones mayores, que pueden haber pasado sin mucha explicación o cuidado en sus primeras carreras, critican a los trabajadores más jóvenes de maneras que involuntariamente los alienan o desalientan, dijeron los expertos que estudian la fuerza de trabajo multigeneracional.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se espera que la generación Z represente más del 32% de la población activa en 2032. Y piden a los empresarios que les escuchen.

Según una encuesta reciente de Gallup, los empleados de la Generación Z son los que menos se sienten atendidos en el trabajo, los que menos tienen la oportunidad de aprender y crecer, los que menos hablan con sus supervisores sobre su progreso y los que menos sienten que sus opiniones importan. Y los trabajadores menos comprometidos suelen marcharse.

“En lugar de limitarse a decir: ‘Oye, has hecho esto mal’, di: ‘Me gustaría tener una conversación sobre cuál ha sido tu proceso de pensamiento y en qué te has equivocado’”, dijo Yatri Patel, ingeniera de software de 24 años en la Tennessee Valley Authority, la agencia energética donde trabaja en su primer empleo a tiempo completo. “Ayúdame a entenderlo”, agregó.

Al ser el primer grupo que ha crecido con Internet al alcance de la mano desde pequeños, la Generación Z está acostumbrada a tener acceso instantáneo a la información, según los expertos. Por eso, cuando no saben cómo hacer o entender algo, buscan más información en Internet. Megan Gerhardt, profesora de la Universidad de Miami y autora de Gentelligence: Un enfoque revolucionario para liderar una fuerza laboral intergeneracional.

“A través de Google, Siri y Alexa, obtuvieron respuestas a cualquier cosa que quisieran preguntar. En el lugar de trabajo, se están moviendo en situaciones donde la información libre sobre por qué las cosas se hacen de cierta manera es elusiva o confusa”, señaló.

En el mismo sentido, la Generación Z también espera que la respuesta sea inmediata. Incluso cuando se trata de ver sus programas de televisión favoritos, están acostumbrados a obtener el contenido de forma instantánea, dijo Jake Aguas, experto generacional y profesor de recursos humanos de la Universidad de Biola.

“El streaming no existía para otras generaciones” cuando ellos eran jóvenes. “Había que esperar para ver un programa. Formaba parte del proceso”.

Patel sabe que el feedback es clave para hacer un buen trabajo. Pero si no se transmite correctamente, la crítica puede ser perjudicial.

¿Qué puede ocurrir? Que los jefes retengan las críticas durante semanas o meses, impidiendo que Patel las aplique inmediatamente a su trabajo. O se centran únicamente en lo que ha hecho mal, sin explicarle por qué y cómo hacerlo mejor. O le niegan la oportunidad de explicarse o de participar en la búsqueda de una solución.

Los miembros de la Generación Z que hablaron con The Washington Post dijeron que ven el trabajo de forma diferente a otras generaciones que sacrificaron su tiempo, bienestar y vida familiar por trabajos que a menudo no les valoraban como personas. En cambio, quieren ser ellos mismos en el trabajo, sentir que su voz importa y que sus jefes son empáticos e invierten en relaciones con ellos. También valoran que se les explique por qué las cosas deben hacerse de determinada manera.

“Cada interacción es importante”, afirmó Sarah Warren, de 26 años, directora ejecutiva en Los Ángeles y cofundadora de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la salud mental de los trabajadores sanitarios. “Estás tratando con seres humanos. Puedes ayudar a frenar el agotamiento a través de la vulnerabilidad y la compasión”, expresó.

Warren, que anteriormente trabajó como enfermera, dijo que una vez tuvo un jefe que la apartaba constantemente para decirle que estaba haciendo las cosas mal. A veces también la trataba con condescendencia, comparándola con su hija y comentando que su uniforme era demasiado ajustado. Se sentía fatal.

En lugar de sentirse avergonzada por sus errores, habría preferido tener la oportunidad de conversar sobre cómo hacer las cosas de otra manera.

El contexto es clave, por lo que las críticas breves, rápidas y sin explicaciones pueden provocar ansiedad, señalan los miembros de la Generación Z. Esto puede llevar a que los trabajadores jóvenes se sientan más cómodos con su trabajo. Eso puede llevar a los jóvenes trabajadores a llenar los espacios en blanco con dudas sobre sí mismos o suposiciones negativas que los jefes nunca pretendieron.

Shad Brown, coordinador de seguridad en 3M, dice que si ve que aparecen reuniones inesperadas en su calendario o mensajes cortos y vagos de los supervisores, se pone nervioso.

“Siempre que recibo un mensaje instantáneo que dice: ‘Tengo que hablar contigo’, pienso inmediatamente: ‘Oh, no, ¿esto es malo? “Me produce ansiedad y me sube la tensión”, manifestó.

También dijo que recibir un comentario duro al final de la jornada del viernes sería una pesadilla, porque probablemente lo pensaría todo el fin de semana y tendría problemas para dormir. El tacto es clave en las críticas, dijo Brown, es decir: Ataca el problema. No ataques a la persona.

Los trabajadores jóvenes también quieren tener voz en la solución de los problemas, en lugar de que se les diga lo que tienen que hacer. Angel Davis, una asistente de redes sociales de 22 años de la empresa de tecnología educativa Quizlet, dijo que esto le ayuda a evitar repetir errores. Una de las peores cosas que puede hacer un jefe es decirle que ha hecho algo mal y luego arreglarlo sin conversar.

“Sería confuso y me desmotivaría. Si vas a rehacer mi trabajo, ¿por qué lo hice? Y si no me explicas las cosas, nunca voy a entenderlas del todo”, afirmó la residente de Nueva York.

Cuando los trabajadores jóvenes llegan a conocer la personalidad y la perspectiva de su jefe y sienten que este se preocupa por ellos personalmente, dicen los miembros de la Generación Z, eso ayuda a enmarcar cualquier comentario. Las visitas periódicas, aunque no estén relacionadas con el trabajo, y las preguntas sobre cómo se sienten, ayudan a construir esas relaciones.

Joel Vélez, un especialista en marketing digital de 24 años de la zona de Milwaukee, señaló que aprecia cuando los jefes adoptan un enfoque de tipo consejero y crean una cultura de apertura y empatía. Incluso una frase tan sencilla como “no dudes en hacer preguntas” ayuda a calmar la ansiedad, sostuvo Vélez. “Es un buen recordatorio de que este es un entorno de aprendizaje”.

Como gerente, Hannah Tooker ha aprendido a adaptar la retroalimentación a las personalidades individuales y estilos de aprendizaje de sus jóvenes trabajadores. La vicepresidenta senior de la agencia de marketing LaneTerralever, con sede en Phoenix, dijo que, a diferencia de la gestión de otras generaciones, ella tiene que equilibrar las necesidades emocionales y de negocios - y sus jóvenes trabajadores no han tenido miedo de pedir cambios.

“Tengo que entender cómo se comunican y de qué quieren hablar”, dice Tooker, una millennial. “Me mantienen alerta”.

Los trabajadores jóvenes dicen que las generaciones mayores se equivocan al tacharles de vagos o blandos. En su lugar, solo quieren devolver la humanidad al lugar de trabajo. Gerhardt, experto en fuerza laboral generacional, afirmó que todos los directivos deberían preguntarse: ¿Cuál es su objetivo al proporcionar feedback? ¿Y funciona su enfoque?

Los lugares de trabajo no tienen por qué cambiar. Pero los trabajadores jóvenes elegirán los entornos en los que se sientan más cómodos, argumentaron los expertos.

“Hay un poco de ‘nosotros contra ellos’, y de ‘si yo no pude tener esto, entonces no voy a hacerlo por nadie más’. Pero tenemos que volver a la idea de que queremos que a la próxima generación le vaya mejor que a nosotros”, concluyó Gerhardt.

