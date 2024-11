El emocionante video viral de una mujer de 107 años que le regaló un caramelo a su hija de 84

La escena resonó profundamente entre usuarios y medios globales

A través de una simple escena, el vínculo entre una madre y su hija en China conmovió a las redes sociales. En un video que rápidamente se volvió viral, una madre de 107 años entregó con ternura un dulce a su hija de 84 años, quien reaccionó con una sonrisa juvenil y llena de alegría. Este sencillo momento, que podría parecer cotidiano, alcanzó una dimensión especial y enternecedora debido a la avanzada edad de ambas mujeres, logrando emocionar a millones de personas alrededor del mundo.

La popularidad del video en las redes sociales

El clip fue compartido el 19 de noviembre de 2019 en Twitter (ahora llamada X) por People’s Daily China, alcanzando rápidamente gran popularidad. Con aproximadamente 1,2 millones de vistas, más de 3.700 “me gusta” y casi 1.000 retuits, la publicación generó una ola de comentarios de usuarios que celebraban la longevidad y el cariño evidente entre madre e hija. “Mothers will always be mothers” (“Las madres siempre serán madres”) fue uno de los mensajes compartidos, mientras que otros expresaban admiración y deseaban larga vida y felicidad para ambas. La ternura y sencillez de este momento familiar tocó una fibra emocional que resonó ampliamente en redes sociales.

El video fue capturado en Longtang, un pequeño poblado en el condado de Minquan, situado en la provincia de Henan, China. La escena se grabó en las afueras de la casa de la familia, en un día en que la hija, Yang Chengzhi, se encontraba descansando al sol debido a dolores en las piernas, razón por la cual no había asistido al evento familiar. Su madre, la Sra. Wuyang, había ido sola a la boda de la hija de un amigo cercano, donde pidió permiso a los anfitriones para llevarse unos dulces de la ceremonia. Al regresar, la Sra. Wuyang no dudó en sacar uno de los caramelos de su bolsillo y ofrecérselo a su hija, quien lo recibió con una sonrisa que capturó el corazón de quienes presenciaron la escena.

En los últimos días volvió a viralizarse y a provocar la misma ternura que lo hizo furor cinco años atrás. Esta vez, plataformas como TikTok se sumaron a los comentarios afectuosos y colmaron la plataforma de emoción.

Historia de una familia de larga vida y amor familiar

La historia de esta madre y su hija tiene profundas raíces en la provincia de Henan. La Sra. Wuyang quedó viuda a los 30 años y desde entonces se dedicó a criar sola a sus dos hijas, Yang Chengzhi y Yang Dezhen, de 84 y 78 años respectivamente. A lo largo de los años, las hermanas y su familia mantuvieron fuertes lazos y comparten una vida tranquila. Actualmente, cinco generaciones de esta familia viven juntas en Henan, donde se cuidan mutuamente. La hija mayor, Yang Chengzhi, y su hermana se turnan para cuidar de su madre, cumpliendo con una tradición de respeto y cuidado familiar que sigue vigente en la familia Wuyang.

Los allegados a la Sra. Wuyang afirman que no hay una fórmula especial en su dieta o estilo de vida que explique su avanzada edad. Jia Shengxiu, yerno de la Sra. Wuyang, comentó que su longevidad se debe en gran medida a una vida simple y tranquila. Según explicó, la Sra. Wuyang no sigue una dieta estricta ni consume suplementos, sino que se mantiene con tres comidas diarias normales y sin complicaciones. Le gusta ver televisión hasta medianoche y, tras descansar, se levanta temprano y de buen ánimo.

La vida de la Sra. Wuyang fue de trabajo y dedicación hacia su familia, atributos que, junto con su carácter amable, parecen haber contribuido a su notable longevidad.