Estaba en el aeropuerto y recibió un mensaje inesperado: “Te vi y pensé...”

La mujer se sorprendió y sintió que su privacidad fue invadida (TikTok)

Kirsten, una ciudadana estadounidense, compartió en redes sociales una experiencia inquietante que vivió en un aeropuerto. Mientras esperaba para abordar su vuelo, recibió un mensaje de texto de un desconocido que había obtenido su número de teléfono de la etiqueta de su equipaje.

El mensaje, enviado por alguien que se identificó como Nate, decía: “Hola Kirsten, me llamo Nate. Te vi y pensé que eras tan guapa que tenía que encontrar la manera de hablar contigo. Vi tu número en la etiqueta de tu equipaje y decidí mandarte un mensaje. Te prometo que no es tan raro como parece. ¿Me das una oportunidad?”. Kirsten, al leerlo, se sintió invadida y decidió bloquear el número inmediatamente.

La etiqueta de su valija no solo contenía su número de teléfono, sino también su dirección, lo que aumentó su preocupación. Kirsten expresó su frustración al no saber si fue un trabajador del aeropuerto o un pasajero quien accedió a su información personal. “Escribió mal mi nombre. Si tantas ganas tenía de conocerme, ¿por qué no se acercó y me habló en persona como un ser humano normal?”, comentó en su video.

El video generó polémica en las redes sociales (TikTok: @kir.a.lo)

La situación generó una sensación de vulnerabilidad en Kirsten, quien manifestó sentirse invadida en su privacidad. “No tengo idea de quién era este tipo. En ningún momento llegué a darme cuenta de si había alguien mirándome. Todo esto me dejó una extraña sensación. Yo además tenía escrita la dirección de mi casa en la etiqueta, así que él potencialmente podría saber en donde vivo”, explicó en el clip que compartió en sus redes sociales.

El video de Kirsten ha alcanzado más de 28.000 reproducciones en TikTok, donde ha recibido numerosos comentarios de apoyo y preocupación por la facilidad con la que alguien pudo acceder a su información personal. La experiencia de Kirsten ha generado un debate sobre la seguridad de los datos personales en lugares públicos como los aeropuertos.

“Me quedé literalmente boquiabierto. Estoy horrorizado”, “Etiquetas de equipaje solo con fundas”, “¿Puedes informarlo en recepción con el número de teléfono?” y “Esto es algo que nunca se me pasaría por la cabeza!!! eso es tan aterrador”, son algunos de los mensajes.