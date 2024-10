Estaba “cirujeando en Recoleta” y encontró un tesoro de miles de pesos

Rocío Nostroza se hizo viral tras descubrir cajas de accesorios para celulares en las calles de Recoleta (@rochinostrozaok)

En pleno Recoleta, una joven que estaba “cirujeando” se encontró con una sorpresa que rápidamente se volvió viral en TikTok. Rocío Inostroza, conocida en la plataforma como @rochinostrozaok, compartió un video mostrando el insólito hallazgo: cajas llenas de carcasas de celulares en perfecto estado, muchas todavía sin abrir. El video acumuló más de 1,8 millones de reproducciones y más de 136 mil “me gusta”.

“Está todo nuevo”: el increíble hallazgo de carcasas y accesorios

En el video, la joven muestra en cámara la gran cantidad de fundas y cristales de seguridad para celular que alguien habría descartado.: “encontré cajas llenas de carcasas tiradas en toda la calle”, explicó en el video: “está lleno de cosas, yo no uso, pero hay cosas de Blackberry... está todo nuevo, carcasas nuevas, vidrios templados... estos me los voy a llevar”, agregó, mientras hacía un paneo de lo encontrado. Hubo dos accesorios que le llamaron la atención: una funda con brillos y otra con dibujos animados. La creadora de contenido se lamentó de tener un teléfono móvil que no fuera compatible con esos estuches.

El hallazgo de Rocío en TikTok supera 1.8 millones de reproducciones y 136 mil "me gusta" (@rochinostrozaok)

Con sorpresa y algo de emoción, Rocío continuó documentando lo que sacaba del contenedor: “estoy cirujeando en plena Capital y me encanta, amo mi país”, exclamó, y mostró cómo otras personas se acercaban al contenedor para revisar lo que había dentro. La escena se volvió un espectáculo improvisado en la vereda, con varias personas que, igual que ella, se sumaron a la búsqueda.

Reacciones en las redes: un posible negocio

La publicación no solo captó la atención por la sorpresa del hallazgo, sino que despertó un sinfín de comentarios entre sus seguidores, quienes vieron el potencial de los accesorios para convertirse en una fuente de ingresos. Entre las opiniones más destacadas, algunos le recomendaron empezar un emprendimiento con las fundas: “sabés cómo me llevo todo y lo vendo”, sugirió un usuario. Otro comentario decía: “ponete a vender las fundas, es un re emprendimiento nena”.

Usuarios sugieren a Rocío vender las carcasas como un posible negocio (@rochinostrozaok)

Mientras algunos apuntaban al valor práctico de los accesorios, otros hicieron referencia a la posibilidad de que los modelos fueran obsoletos: “una vez, un vendedor llegó a mi casa con una oferta de carcasas... ¡eran de celulares que ya no se fabrican!”. Además, hubo comentarios que dejaron entrever que este descubrimiento puede ser más común de lo que parece: “en mi trabajo tiramos fundas de modelos viejos que quedaron. No sé por qué tiran esas que parecen de modelos todavía vigentes”.