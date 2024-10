Fue al supermercado en Miami y quedó sin palabras al ver el precio de los electrodomésticos

El video de Lucena alcanza casi 85 mil "me gusta" y un millón de reproducciones, evidenciando la viralidad del contenido

Una mujer compartió sorprendida en TikTok los precios de electrodomésticos en un supermercado de Miami, Estados Unidos. Lucena, conocida en la plataforma como @lusenaok, mientras mostraba los diferentes artefactos, que variaban entre productos para la cocina o para la oficina, acotaba: “Les quiero mostrar algo porque no puedo creer los precios de las cosas”.

Entre los electrodomésticos que se apreciaban en el video había cafeteras de todo tipo y diferentes precios. “Mirá las cafeteras a 20 dólares”, comentaba Lucena anonadada. “Mirate esta cafetera que no sé, te habla, te canta, te dice ‘Soy tu amiga fiel’. Mirá el precio. Mirá lo que es la cafetera. O sea, la programás. Es la más top. Top. Top”, señalaba mientras mostraba una cafetera que salía alrededor de 40 dólares.

“¿Quién no vio en las películas las picadoras de papel? Mírate, acá la tenés. Mirate, 40 dólares. ¿Sabés cómo te reciclo el papelito y lo ponemos para el cumpleaños?”. La influencer tucumana, que suele hacer contenido destinado a mostrar ofertas de otros países, también se asombró al toparse con un microondas a 55 dólares, tostadoras eléctricas a 10 dólares y un horno eléctrico y una olla eléctrica que salían cada uno 20 dólares.

Los precios de microondas a $55, tostadoras a $10 y freidoras de aire a $25 dólares despertó la curiosidad de los usuarios - (vía TikTok @lusenaok)

Un electrodoméstico que últimamente está de moda es la freidora de aire, y entre los comentarios, los usuarios compartieron el asombro sobre el precio de este y los demás productos. “Y mirá la freidora, ¿sale cuánto? 25 dólares. Mira, es chiquita. Sí, pero escúchame por USD 25, mi amor”.

El video no tardó en hacerse viral, con casi 85 mil “me gusta” y un total de 1 millón de reproducciones. Los comentarios variaban entre las experiencias de los usuarios, su desconcierto y hasta de indignación por la diferencia de precios que hay entre países. “Yo fui en abril y me traje la freidora, la tostadora y waflera todo a 60 dólares”, “¿Por qué en Argentina nos cobran tan caro los electrodomésticos? ¡Increíble lo que salen ahí, con razón están tan equipados los yankees!”, “Increíble como nos roban en Argentina, pagamos todo entre 3 y 4 veces más” y “Ya me tomo un avión y compro todo”, entre otros comentarios.

Es necesario entender que En Estados Unidos, los electrodomésticos tienden a ser más baratos debido a la menor carga impositiva, es decir, la presión fiscal sobre productos electrónicos suele ser más baja en comparación con Argentina. Sin olvidar que también el mercado es más abierto y con mayor competencia, lo que genera precios más competitivos. Y además, en Estados Unidos, al ser un mercado enorme, permite a los fabricantes producir y vender a gran escala, lo que reduce costos.