Una joven mostró un producto extraño que encontró en un supermercado del Reino Unido y sorprendió en las redes

En los últimos días, un video de TikTok compartido por la usuaria @familialospeques generó gran revuelo en las redes sociales, al mostrar una nueva tecnología implementada en supermercados del Reino Unido. La familia española que reside actualmente en Londres y realiza posteos diarios sobre su vida cotidiana compartió una curiosa innovación para evitar pasar por una caja tradicional. Muchos se posicionaron en contra de este sistema por poner en riesgo puestos de trabajo.

En el video, que ya tiene más de 76 mil reproducciones, se observa a la usuaria mostrando un estante con pequeñas pantallas en la entrada del establecimiento, explicando cómo funciona: “Quería enseñarles una cosa muy curiosa de aquí de Reino Unido, que creo que en España todavía no existe”, comienza su relato. El mecanismo permite a los usuarios escanear los productos mientras realizan sus compras y pagarlos mediante una aplicación móvil o tarjeta al finalizar. Esto elimina la necesidad de pasar por una caja atendida por personal.

El impacto negativo en las redes

Fueron pocos los que consideraron a la tecnología como un avance conveniente. Los comentarios en su mayoría fueron de individuos que temen que podría afectar negativamente los empleos tradicionales de cajeros: “Te diré lo mismo que digo respecto a las cajas de autopago: no gracias, yo no trabajo aquí”, expresó un usuario. Otro manifestó en la misma línea: “Hacemos el trabajo de una cajera, ellos siguen facturando más a costa nuestra y lo peor de todo es que están acabando con puestos de trabajo. Así nos va a todos. No pensamos”, mostrando su rechazo hacia la automatización en las tiendas.

Algunos comentaristas señalaron que este tipo de tecnología ya se está implantando en otras cadenas de supermercados en España, como es el caso de Carrefour. Sin embargo, la voz crítica se mantiene, subrayando que tales innovaciones podrían resultar en la disminución de oportunidades laborales, afectando a quienes dependen de estos trabajos.

El tema también plantea una reflexión sobre hacia dónde se dirigen las prácticas comerciales y el papel que juegan las tecnologías en transformar la experiencia del cliente, algo que despierta tanto entusiasmo como preocupación. Mientras ciertos sectores de la población abogan por la conveniencia, otros se aferran a la importancia de mantener empleos que dependen del servicio humano. Cada posición ofrece puntos válidos, evidenciando la complejidad de integrar la tecnología sin generar conflictos en la sociedad.