Dejó una mala reseña en una heladería por no aceptar pedidos antes del cierre y el dueño no dudó en cruzarlo

Degustación de nieves y helados en sabores únicos como chocolate, fresa, y limón con aloe vera, listos para disfrutar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta del dueño de una heladería en España frente a una crítica en las redes sociales desató un gran debate en la comunidad virtual. El episodio, reportado por la popular cuenta de gastronomía Soy Camarero, expone las diferencias en la percepción sobre el trato al cliente y el cumplimiento de horarios comerciales. Todo comenzó cuando un usuario calificó negativamente al establecimiento, argumentando que no lo atendieron minutos antes del cierre.

El cliente, en su reseña, expresó su molestia: “Llegamos a las 11:50 y nos dijeron que ya no nos servían. En el caso de que se cierre 15 minutos antes, informarlo en Google y no a las 12 como viene”. El comentario, acompañado de una valoración de una sola estrella, hizo eco rápidamente entre los usuarios del la red social de Elon Musk.

A este mensaje, el propietario de la heladería respondió con firmeza y educación: “Respetamos al máximo nuestro horario y ponemos un punto final a la cola 15 minutos antes del cierre debido a la cantidad de gente que tenemos esperando para ser atendidos”. El dueño explicó que este método es necesario para no perjudicar a los vecinos que residen en pisos superiores, y añadió: “Espero que lo entiendas”.

La respuesta del dueño también incluyó una reflexión sobre la importancia de cumplir con los horarios establecidos: “Como pudiste apreciar, tenemos un horario y lo cumplimos porque no cerramos antes como dices”. La posibilidad de que situaciones similares afecten la convivencia con los vecinos del inmueble fue destacada para sustentar la política del local: “Veo que no lo has llegado a comprender todavía, espero que nunca seas ese vecino de arriba y te toque un bar que no respete su horario y atienda pasando su horario solo por clientes como tú. Saludos”, concluyó el propietario.

Este intercambio de opiniones no tardó en hacerse viral, generando numerosos comentarios tanto a favor del cliente como cuestionando su postura. Algunos usuarios defendieron el derecho del consumidor a ser atendido hasta la última hora señalada, mientras que otros secundaron al dueño, recordando que es práctica común en muchos negocios cerrar opcionalmente antes para poder atender adecuadamente a los últimos clientes sin generar disturbios a las cercanías.

El fenómeno viral que provocó esta conversación refleja también la inmediatez y el impacto que hoy tienen las reseñas online en la reputación y el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Los comentarios de los usuarios en las plataformas digitales se convirtieron en una herramienta poderosa que puede influir significativamente tanto en la percepción pública como en los resultados de un negocio.

Además, situaciones como estas ponen en evidencia las expectativas de los consumidores en una era donde la información instantánea y la retroalimentación están al alcance de la mano, pero también la importancia de una gestión adecuada y transparente de las políticas comerciales por parte de los negocios.