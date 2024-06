Hizo un pedido por WhatsApp pero la respuesta de la heladería lo dejó sin palabras: “Sólo me queda flan”

Lejos de recibir una confirmación satisfactoria, la heladería reiteró que el único sabor disponible era flan. Indignado ante la situación, Franco decidió compartir la conversación en su cuenta de X (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la tecnología y las redes sociales, las historias insólitas no tardan en volverse virales. Esto fue lo que ocurrió con Franco, un joven que quiso pedir helado por WhatsApp y terminó recibiendo una respuesta que nunca esperó.

Franco decidió hacer un pedido en una heladería local a través de WhatsApp. Tras preguntar qué sabores tenían disponibles, recibió una foto con todos los gustos que la heladería ofrecía. Después de elegir sus sabores favoritos y enviar su pedido, esperó pacientemente una respuesta.

Sin embargo, después de 35 minutos sin novedades, decidió enviar un mensaje para preguntar si su pedido estaba en camino. Fue entonces cuando el heladero le respondió: “Solo me queda flan de los gustos que pediste”. Sorprendido y un poco frustrado, Franco le pidió que le enviara los sabores que tuviera disponibles. La conversación continuó con el empleado pidiéndole que mencionara nuevamente los gustos deseados para verificar el stock, a lo que Franco accedió.

Lejos de recibir una confirmación satisfactoria, la heladería reiteró que el único sabor disponible era flan. Indignado ante la situación, Franco decidió compartir la conversación en su cuenta de X (ex Twitter), a través del nombre @unosycer0s. En poco tiempo, su publicación se volvió viral, acumulando más de 1 millón de visualizaciones, 64 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios.

Franco decidió hacer un pedido en una heladería local a través de WhatsApp y la conversación se viralizó (@unosycer0s)

“Estoy llorando de la risa”, “Encima no te dijo en el momento, tuviste que mandar otro mensaje”, “¿Pero vos sos bobo? Ya te dice que de todos los que nombraste quedaba flan no más y volvés a pedir lo mismo”, ¿Qué haces comprando helado a casi las 11 de la noche?”, “En mis tiempos ponían una cucharita de plástico roja sobre el nombre si es que no había más de ese gusto...”, “Me estoy riendo hace 5 minutos. Soy esto jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.