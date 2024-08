Pidieron una paella en España y cuando vieron lo que les sirvieron se quedaron sin palabras: “Es una pizza”

Algunos usuarios sospecharon que podría haber sido un error del camarero al servir el pedido (@juanmi_ayuso)

Un usuario de TikTok se llevó una inesperada sorpresa al pedir una paella en un restaurante en Almería, España. Lo que le sirvieron distaba mucho de la tradicional paella valenciana: una pizza con mariscos. Este evento, capturado y compartido en la red social por Juanmi Ayuso, ya cuenta con más de 115 mil vistas y generó numerosos comentarios y reacciones.

La paella valenciana, según la Denominación de Origen, debe incluir diez ingredientes claves: arroz, pollo, conejo, aceite, agua, tomate, azafrán y sal, entre otros. Sin embargo, el plato presentado a Ayuso estaba lejos de cumplir con estos requisitos. En el video compartido, se puede observar una pizza decorada con mejillones, gambas y almejas, en lugar del esperado arroz.

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar. “Nos han cargado, yo creo”, comentó el propio Ayuso en su publicación. Otros espectadores sospecharon que podría haber sido un error del mozo al servir el pedido. “Eso es una pizza marinera”, observó un usuario en los comentarios. Otro añadió: “Yo me levanto y me voy”, mientras algunos aludían a la calidad de las paellas locales: “No sé a qué sitio de Almería habéis ido porque aquí la paella la hacemos riquísima”.

Este episodio trae a colación la eterna polémica sobre qué puede considerarse realmente una paella. Muchos puristas defienden que solo la preparación tradicional que cumple con los estrictos ingredientes y métodos de la receta valenciana merece el nombre de paella. Todo lo demás se etiqueta como “arroz con cosas”, subrayando la importancia del respeto a la tradición culinaria.

Lo que debía ser una comida tradicional en Almería se convirtió en un fenómeno viral. La extraña variante del plato español sorprendió en TikTok (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video de Ayuso y la controversia que generó subrayan cómo las redes sociales pueden amplificar incidentes gastronómicos y convertirlos en temas de debate público. La paella, siendo uno de los platos más emblemáticos de la cocina española, no es solo un tema de interés culinario, sino también cultural.

Almería, conocida por su gastronomía y calidad en la preparación de paellas, fue mencionada en los comentarios en defensa de su tradición culinaria. Este episodio es un recordatorio de la rígida adherencia a las tradiciones en la cocina española y de cómo las desviaciones de las recetas clásicas pueden provocar desconcierto y, a veces, hasta risas.