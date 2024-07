El inesperado mensaje de un joven para terminar la “relación” que la dejó en shock

Una usuaria publicó en X la captura de un mensaje de rechazo que recibió (Getty)

Una usuaria de X, conocida como @onnvico, compartió la captura de pantalla de un mensaje recibido de un chico por Instagram con quien había conversado una sola vez y generó una avalancha de reacciones.

La joven, visiblemente sorprendida, acompañó la imagen con el comentario: “Pará, flaco, te hablé un día”. En la captura se podía leer el mensaje del chico, quien decía: “Che, no es por ser malo ni nada, pero vos vivís muy lejos y yo no le veo futuro a esto si lo tuviera, así que adiós”.

Lo más llamativo del mensaje era la adición del joven: “Como verás, te dejé de seguir también. Te lo digo porque ghostear va en contra de mis principios”.

La publicación acumula casi dos millones de visualizaciones, cerca de 68.000 “Me gusta” y numerosas respuestas de usuarios que no dudaron en expresar sus opiniones sobre el intercambio. Algunos apoyaron a la joven en esta situación, mientras que otros se mostraron a favor de la sinceridad del chico en la interacción.

“Se re armaba una vida el chabón y seguro te habló una semana”, “Le dolió, sino no se entiende por qué lo subía”, “No sé, me parece que está muy bien de su parte comunicarse al respecto, fue transparente con el tema y, antes de un ghosteo, realmente lo apreciaría un montón si fuera a quien le está diciendo eso” y “Ayuda, no aguantaba un día y ya ponía eso”, son algunos de los mensajes.

Asimismo, la joven aclaró en la sección de comentarios de la publicación que ella no había sido la que inició la conversación sino que quien le habló fue el chico por Instagram.

Conocido como ghosting, por la palabra del inglés ghost (fantasma), se trata ni más ni menos que de terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la otra persona sin dar ninguna explicación. Lo que se dice, desaparecer.