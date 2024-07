Su novio tenia un pésimo día, decidió sorprenderlo de una forma impensada y el video enterneció a sus seguidores

El video tuvo más de 33 mil reproducciones en TikTok (@Mbrolon)

En un acto de amor y creatividad, María Belén Rolón decidió sorprender a su novio, Facundo, después de que él tuviera un pésimo día. La joven decidió registrar todo el proceso, lo que resultó en un video que se hizo viral en las redes sociales debido a la reacción inesperada y emotiva de su pareja.

María Belén se grabó a sí misma explicando su plan: “No saben lo que a mí me divierte hacer estas cosas. Facundo está teniendo un pésimo día. Se va a enojar porque odia que me haga la influencer”, comentó entre risas. Completamente convencida de que sabía cómo mejorar el humor de su novio, salió a comprar los ingredientes para preparar panchos, la comida favorita de Facundo.

A su regreso, la joven continuó filmando. En el ascensor, trató de sonsacarle a su novio cómo había sido su jornada. “Tenés que contarnos cómo fue tu día”, le dijo de manera positiva. Facundo, con una expresión seria, respondió simplemente: “Una mierda”.

Sin embargo, el ánimo de Facundo cambió drásticamente cuando Belén lo llevó a la cocina y le hizo una pregunta clave: “¿Qué te gustaría comer, que no es milanesa con puré?”. Al descubrir que su novia había comprado todo para preparar panchos, su rostro se iluminó. “Hoy dije que lo único que me haría feliz sería comer eso”, exclamó con una sonrisa que reflejaba una completa sorpresa.

El video, que muestra el antes y después del estado de ánimo de Facundo, rápidamente capturó la atención en las redes sociales. La simpleza y el amor en el gesto de Belén enterneció a sus seguidores quienes le dejaron decenas de comentarios.

La emoción del chico por comer panchos después de un mal día en su trabajo, generó risas entre sus seguidores.

“No, la felicidad que le agarró. Me muero”, “Cómo le cambio la cara y el humor”, “Jaja es que los panchitos salvan vidas”, “La calidad de lo simple y lo que nos remite a la infancia”, “Comer panchitos es la felicidad pura. Lo entiendo, lo vi en Twitter y me morí de ternura”, “Lo importante de conocer a tu pareja. Qué crack”, “Podría ser yo perfectamente”, “A partir de este video, te sigo. Me encantó la conexión que tuvieron”, “Jajaja qué buen video, corto, sin tanta gilada de influencer, buena primera cara del flaco y excelente desenlace”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.