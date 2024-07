Un hombre estaba cocinando mientras cantaba y su esposa decició intervenir de la peor manera

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @miloalvarezgt)

En TikTok, un usuario llamado Milo Álvarez logró captar la atención de millones con un video que mezcla música, humor y una buena dosis de sorpresa. Conocido en la plataforma como @miloalvarezgt, este creador de contenido consiguió que su clip alcance más de tres millones de reproducciones y acumule aproximadamente 80.000 “me gusta”.

El video en cuestión muestra a Milo en la cocina de su casa, interpretando la popular canción “Piel”, de Tiago PZK y Ke Personajes. Sin embargo, su emotiva actuación se ve abruptamente interrumpida cuando su esposa, en un movimiento inesperado, decide tomar una manguera y arrojarle agua para detenerlo.

El propio Álvarez, en un gesto que refleja su buen humor y capacidad para reírse de sí mismo, añadió un comentario en el video: “¿Por qué pues?”. Asimismo, en el clip agregó: “Cuando escoges la peor canción para cocinar”.

La plataforma de TikTok reaccionó rápidamente al contenido, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones, generando una variedad de reacciones. Algunos se mostraron sorprendidos y encontraron humor en el desenlace inesperado, mientras que otros simpatizaron con Milo por el brusco final de su actuación.

“Nadie habla de lo bien que canta”, “Anda bien inspirado Bukele”, “Que aguafiestas la señora; a propósito cantas muy bien”, “Creo que mi esposo es el único que no entiende la canción porque cuando la canto a todo pulmón él me mira y se ríe” y “Yo le canto esa a mí esposo, si canto y no lo miro dice que le canto a otro”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.